Rusya'da acı rekor: 24 saate 780 ölüm!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 24 bin 702 artarak 5 milyon 833 bin 175'e çıktı.

Son 24 saatte 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 144 bin 492'ye yükseldi.

Yaklaşık 452 bin Kovid-19 hastasının bulunduğu Rusya'da, sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 19 bin 566 artışla 5 milyon 236 bin 214'e ulaştı. Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 991'e artarak 1 milyon 439 bin 632'ye, virüsten ölenlerin sayısı da 103 artışla 23 bin 858'e çıktı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Kovid-19'a karşı aşılama sürecine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede aşı olmayanlara yönelik tedbirlerin sertleştirilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Peskov, "Bu konuda herhangi bir karar henüz alınmadı ancak bu tür kararların unsurları bölgeler düzeyinde uygulanmaya başladı. Dünyadaki salgın durumunun gidiş hattı, bu tür kararların alınması lehindedir." dedi.

Rusya'daki sağlık sisteminin yetkin olduğunu savunan Peskov, "Tüm senaryolar, olası sonuçlara istinaden gözden geçiriliyor ve analiz ediliyor." ifadesini kullandı.

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