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İHA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Rusya'da 811 kişi Corona Virüsü şüphesiyle gözlem altında

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Rusya'da 811 kişi Corona Virüsü şüphesiyle gözlem altında
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Rusya’nın Moskova ve Petersburg şehirlerinde Corona Virüsüne rastlanılmasının ardından son yapılan açıklamada toplam 811 kişinin gözlem altında tutulduğu açıklandı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada ülkede Corona Virüsüne yakalanarak tedavi gören kişi sayısı 3 olurken toplamda 811 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi. Bu kişilerin günlük yaşamlarına devam ettiği ve sürekli testler yapılarak gözetim altında tutuldukları açıklandı.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “2 Mart 2020 itibariyle, 696 Çin vatandaşı olmak üzere 811 kişi gözetim altında tutuluyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Rusya’ya Çin, İran, İtalya ve Tayland gibi ülkelerden dönen 26 kişi Petersburg’ta bulunan Botkin Hastanesi'nde karantina altında tutuluyor. Rusya’nın Petersburg şehrinde yaşayan 1 kişi İtalya’daki seyahatinden dönüşünde karantinaya alındı. Corona Virüsü teşhisi konulan kişi ile birlikte ülkede teşhis konulan hasta sayısı 3 olarak açıklandı.

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