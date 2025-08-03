Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Rusya'nın Pasifik Okyanusu'nda bulunan Kuril Adaları bölgesinde 6,7'lik bir deprem meydana geldi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede şiddetli artçılara yol açmıştı. 8,8'lik depremden önce 20 Temmuz'da bölgede 7.4 büyüklüğüne ulaşan öncü sarsıntılar kaydedilmişti.

Kamçatka açıklarındaki 8,8'lik deprem, tarihteki en güçlü 6. deprem olarak kayıtlara geçmişti. Depremde can kaybı yaşanmamıştı.

YANARDAĞ'DA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka bölgesindeki Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda 30 Temmuz'da patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Haberin Devamı

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, Kamçatka'da yaşanan deprem sonucu Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığı belirtilmişti. Açıklamada, yanardağda meydana gelen patlamaya, Kamçatka'daki depremin neden olduğu kaydedilmişti.

Kamçatka'da 4 bin 500 kişinin yaşadığı Klyuçi köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Klyuçevskaya Sopka'nın, Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı olduğu belirtiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...