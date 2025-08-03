×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Deprem#Kuril Adaları
Rusyada 6,7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 09:27

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Pasifik Okyanusu'nda bulunan Kuril Adaları bölgesinde 6,7'lik bir deprem meydana geldi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede şiddetli artçılara yol açmıştı. 8,8'lik depremden önce 20 Temmuz'da bölgede 7.4 büyüklüğüne ulaşan öncü sarsıntılar kaydedilmişti.

Kamçatka açıklarındaki 8,8'lik deprem, tarihteki en güçlü 6. deprem olarak kayıtlara geçmişti. Depremde can kaybı yaşanmamıştı.

Rusyada 6,7 büyüklüğünde deprem

YANARDAĞ'DA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Deprem ve tsunaminin yaşandığı Kamçatka bölgesindeki Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda 30 Temmuz'da patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Haberin Devamı

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, Kamçatka'da yaşanan deprem sonucu Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığı belirtilmişti. Açıklamada, yanardağda meydana gelen patlamaya, Kamçatka'daki depremin neden olduğu kaydedilmişti.

Kamçatka'da 4 bin 500 kişinin yaşadığı Klyuçi köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Klyuçevskaya Sopka'nın, Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı olduğu belirtiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Gözden KaçmasınUAEA: Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesisleri vurulduUAEA: Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesisleri vurulduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKamçatkada tarihin en büyük altıncı depremi kafaları karıştırdı: Nasıl yıkıcı etki yaratmadıKamçatka'da tarihin en büyük altıncı depremi kafaları karıştırdı: Nasıl yıkıcı etki yaratmadı?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Deprem#Kuril Adaları

BAKMADAN GEÇME!