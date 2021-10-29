Rusya'da 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Savcı sucluyu bulduVe beklenen oldu... Savcı 'suclu'yu buldu!#Alec Baldwin
G.Sarayı şoke eden detay Ayrılık sonrası Falcao...G.Saray'ı şoke eden detay! Ayrılık sonrası Falcao...#Galatasaray
Z kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurduZ kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurdu!#Z Kuşağı
Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü Meteoroloji uyarmıştı...Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü! Meteoroloji uyarmıştı...#Kar
Cumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyızCumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız#29 Ekim
Akşenerin Siirt ziyaretinde Burası Kürdistan diyen kişi gözaltına alındıAkşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı#Siirt
Dünya bu sözlerle sarsıldı... CIAi deşifre ettiDünya bu sözlerle sarsıldı... CIA'i deşifre etti!#Cıa
AKM bugün açılıyor Türkiyenin gözü bu törende... İşte özellikleriAKM bugün açılıyor! Türkiye'nin gözü bu törende... İşte özellikleri#AKM
Kısır gecesi hazırlığında kan aktı: Yaralılar var... Özel harekat gönderildiKısır gecesi hazırlığında kan aktı: Yaralılar var... Özel harekat gönderildi#Kavga
Dünya yine Kuzey Koreyi konuşuyor... Gıda kıtlığında bakın ne yiyeceklerDünya yine Kuzey Kore'yi konuşuyor... Gıda kıtlığında bakın ne yiyecekler!#Kuzey Kore
Kılıçdaroğlunun sözlerine İYİ Partiden tepkiKılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Parti'den tepki#Müsavat Dervişoğlu
ABD iki ülke için alarma geçti Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...ABD iki ülke için alarma geçti! Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...#ABD
Şifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktırŞifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktır#Gigi Hadid Ve Zayn Malik Ayrıldı
İğrenç olay Hakim görüntüleri izleyince istismarcı ağır cezalık olduİğrenç olay! Hakim görüntüleri izleyince istismarcı ağır cezalık oldu#Bursa
Meghan bu kez alay konusu oldu: Çocukların umurunda değilMeghan bu kez alay konusu oldu: Çocukların umurunda değil!#Meghan Markle
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'da 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu

#Rusya#Koronavirüs#COVID-19
Rusyada 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu

Rusya'da 50 milyondan fazla kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılandığı bildirildi.

 

Haberin Devamı

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 56 milyon 787 bin 209 kişi aşının ilk dozunu yaptırdı, 50 milyon 960 bin 796 kişi ise tam aşılandı.

Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, toplumsal bağışıklığın yüzde 46,8'e çıktığı belirtildi.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Rusya'da son 24 saatte 1163 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana "en yüksek günlük" can kaybı sayısına ulaşılırken, toplam ölü sayısı 236 bin 220'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 39 bin 849 artarak 8 milyon 432 bin 546'ya, sağlığına kavuşan sayısı da 30 bin 462 artışla 7 milyon 302 bin 515'e çıktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Ekim-7 Kasım'da kısmi kapanmaya gidildiği başkent Moskova'da ise son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 511 artarak 1 milyon 802 bin 521, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı da 93 artışla 31 bin 151 oldu.

DURUM ZORLAŞIYOR

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, son haftada ülkenin 13 bölgesinde salgın durumunun "zorlaştığını" belirtti.

Ülke genelinde 30 Ekim-7 Kasım'da tatil ilan edildiğini anımsatan Golikova, "Bu tarihlerde birçok vatandaşın başka bölgelere turistik seyahatler planlaması endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

Golikova, vatandaşlara seyahat esnasında bölgelerdeki durumu dikkate almaları çağrısında bulundu.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

Diğer yandan, ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod uygulaması (QR kod) devreye giriyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, dün 40 bin 96 kişinin virüse yakalanmasıyla salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük" vaka sayısı ve 1159 can kaybı açıklanmıştı.

İlgili Haberler:

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişilerBir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Koronavirüs#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu İşte savcının hedefindeki kişiler

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi