Rusya'da 3'üncü dalga uyarısı! Akciğer daha çabuk iflas ediyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yaşanan üçüncü dalgada, hastalarda akciğerin çok daha hızlı iflas ettiğini duyurdu. Ülkede günlük vaka sayısı 25 bin civarında seyrederken, hayatını kaybeden kişi sayısının yüksek olması dikkat çekiyor. Muraşko, “Virüse yakalanan kişilerde hastalığın seyri hızlanma yönünde değişim gösterdi. Önceden 6-7 günde akciğerleri saran virüs, şimdi bunu 3-4 gün içinde yapıyor. Bu yüzden erken teşhis ve hızlı tedaviye geçilmesi hayati önem taşıyor” dedi. Rusya’daki gözlemlere göre yeni varyantların sindirim sistemini de etkilediğini söyleyen Muraşko, özellikle bağırsaklarla ilgili yeni belirtilerin ortaya çıktığını, salgının başlarında rastlanan şiddetli boğaz ağrısının da sıkça görülmeye başlandığını söyledi. Rusya’da dün 24 bin 633 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 719 oldu.

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