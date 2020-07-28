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DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 15:13,Son Güncelleme:

Rusya’da 32 yaşındaki kadın 12’nci kez anne oldu

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Rusya’da 32 yaşındaki kadın 12’nci kez anne oldu
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Rusya'dan rekor sayılabilecek bir haber geldi. Rusya'nın Sverdlovsk bölgesinde yaşayan Ekaterina Kirichenko adlı kadın 32 yaşında 12’nci kez anne oldu.

Yanis ve Ekaterina Kirichenko çifti, 12’nci kez ebeveyn oldu.

32 yaşında 12’nci kez doğum yapan Ekaterina bebeğini, bölgedeki Yekaterinburg kentindeki Anneleri ve Bebekleri Koruma Merkezi'nde dünyaya getirdi.

Çiftin bebeğine ‘Victoria’ ismini verdiği ifade edildi.

Rusya’da 32 yaşındaki kadın 12’nci kez anne oldu

Sosyal medya hesabından çifti kutlayan Asbest Şehri Duma Milletvekili Natalya Krylova, “Verkhovyna köyünden, harika bir çift olan Yanis ve Ekaterina Kirichenko'nun ailesine bir bebek daha katıldı” ifadelerini kullandı.

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