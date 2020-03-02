Rusya'da 26 kişi Corona Virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 26 kişinin Corona Virüsü şüphesiyle karantina altına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin Rusya'nın farklı noktalarında görülen Corona Virüsü nedeniyle karantinada tutulduğu ifade edildi.

Moskova'da ise dün 1 kişinin Corona Virüsü taşıdığı gerekçesiyle enfeksiyon hastanesinde tedavi altına alındığı duyuruldu.

Rusya'da şu ana kadar en fazla Corona Virüsü vakası Petersburg'ta bulunuyor. 26 kişinin virüs taşıdığı şüphesiyle Petersburg-Moskova uçak seferlerinde de aksamalar meydana geldiği, üst düzey önlemler alındığı açıklandı.