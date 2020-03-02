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İHA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 16:01,Son Güncelleme:/

Rusya'da 26 kişi Corona Virüs şüphesiyle karantinaya alındı

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Rusya'da 26 kişi Corona Virüs şüphesiyle karantinaya alındı
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Rusya'nın St.Petersburg şehrinde yaşayan 26 kişinin Corona Virüsü şüphesiyle hastanede karantinaya alındığı açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 26 kişinin Corona Virüsü şüphesiyle karantina altına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin Rusya'nın farklı noktalarında görülen Corona Virüsü nedeniyle karantinada tutulduğu ifade edildi.

Moskova'da ise dün 1 kişinin Corona Virüsü taşıdığı gerekçesiyle enfeksiyon hastanesinde tedavi altına alındığı duyuruldu.

Rusya'da şu ana kadar en fazla Corona Virüsü vakası Petersburg'ta bulunuyor. 26 kişinin virüs taşıdığı şüphesiyle Petersburg-Moskova uçak seferlerinde de aksamalar meydana geldiği, üst düzey önlemler alındığı açıklandı.

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