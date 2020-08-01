Rusya'da 24 saatte 5 bin 462 yeni koronavirüs vakası

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 462 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 845 bin 443’e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 95 artarak 14 bin 58’e, iyileşen sayısı 8 bin 114 artarak 646 bin 524’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 24,8’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 690 artarak 242 bin 49’a, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 473’e çıktı.

BUGÜNE KADAR YAPILAN TEST SAYISI 28 MİLYON 400 BİNİ GEÇTİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 316 bin test yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 28 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bugünden itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı yeniden başlattı.