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Rusya'da 2021’in son gününde Kovid-19 nedeniyle 912 kişi öldü

#RUSYA#Koronavirüs#Ölü Sayısı
Rusyada 2021’in son gününde Kovid-19 nedeniyle 912 kişi öldü

Rusya'da yeni yılın son gününde açıklanan Kovid-19 verilerine göre, 20 bin 638 yeni vaka tespit edildi, 912 kişi ise hayatını kaybetti.

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Rusya'da, Kovid-19 salgınına dair yeni veriler yayınlandı. Rusya Kovid-19 ile Mücadele Merkezi 2021 yılının son gününde ülkede 20 bin 638 yeni vaka tespit edildiğini duyururken, toplam vaka sayısının da 10 milyon 499 bin 982'ye ulaştığı bildirdi.

Ülkedeki aktif vaka sayısı 727 bin 203 olarak belirtilirken, en çok vaka ise 2 bin 739 ile başkent Moskova'da görüldü.

Ülkede, günlük can kaybı sayısının da yine 900'ün üzerinde seyrettiği görüldü. Merkezin verilerine göre son 24 saatte, 912 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

En çok can kaybı 69 ile Moskova'da kaydedilirken, St. Petersburg'ta 51, Krasnoyarsk Bölgesi'nde 34, Kırım'da 30, Çelyabinsk ve Sverdlovsk'ta 28 ölüm yaşandı.

Salgının başından beri ülkedeki toplam can kaybı 308 bin 860 oldu.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 40 bin 692 olarak açıklanırken, toplam iyileşen sayısı ise 9 milyon 463 bin 919'a ulaştı.

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Ülkede Kovid-19 salgınına karşı aşılama çalışmaları ise devam ediyor. Rusya Kovid-19 ile Mücadele Merkezi aşılamanın başladığı ilk günden beri 78 milyon 694 bin 436 kişinin ilk aşısını olduğunu açıkladı. Çift doz aşı yaptıranların sayısı ise 74 milyon 539 bin 609’a ulaştı.

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