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Rusya'da 1 yılda bin 263 kadın cinayete kurban gitti

#RUSYA#Kadın Cinayeti#Şiddet
Rusyada 1 yılda bin 263 kadın cinayete kurban gitti

Dünyada kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin en çok görüldüğü ülkelerden olan Rusya'da 2021 yılında bin 263 kadın cinayete kurban gitti.

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Rusya'da son yıllarda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda önemli bir artış yaşanıyor. Ülkede resmi veriler açıklanmasa da kadın örgütleri, Rus basını, Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Federal Savcılık Ofisi, Rusya İçişleri Bakanlığı ve Rus mahkemelerinden veriler toparlayarak kadına yönelik şiddet ve cinayetlere ilişkin rakamlara ulaşmaya çalışıyor.

Rusya'da 2018 yılında 935, 2019 yılında bin 759 ve 2020 yılında bin 686 kadın öldürüldü. Ülkede 1 Ocak 2021 tarihi ile 1 Ocak 2022 tarihleri arasında bin 263 kadın eşleri, akrabaları veya hiç tanımadığı kişiler tarafından cinayete kurban gitti.

2021 YILININ OCAK AYINDA 126 KADIN CİNAYETİ

2021 yılının ilk ayında 126, ikinci ayında 127 kadın öldürülürken Mart ayında 112, Nisan ayında ise 110 kadın can verdi. Sonraki aylarda ise kadın cinayetlerinde düşüş görülse de Mayıs ve Haziran aylarında kadın cinayeti sayısı 98 olarak kayıtlara geçti.

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Temmuz ayında 106, Ağustos ayında 118 kadın öldürüldü. Sonraki aylarda ise kadın cinayetleri sayısı her ay için 100 rakamının altında kalabildi. Eylül ayında 98, Ekim ayında 86, Kasım ayında 97 ve Aralık ayında 89 kadın öldürüldü.

İNGUŞETYA'DA 1 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 145 milyon nüfusu olan Rusya'da en çok kadın cinayeti 1 milyon 295 bin 798 kadın nüfusunun bulunduğu Saratov’da kaydedildi. Saratov kentinde 2021 yılında 47 kadın, 4 milyon 137 bin 823 kadın nüfusunun bulunduğu başkent Moskova'da ise 44 kadın öldürüldü.

Resmi verilere göre, alkol tüketiminin sıfır olduğu Çeçenistan'da bu yıl hiç kadın cinayeti kaydedilmedi. Geçtiğimiz yıl kadın cinayeti işlenmeyen Rusya’ya bağlı İnguşetya'da 1 kadın öldürüldü. Kalmukya'da da hiç kadın cinayeti kaydedilmezken Adigey Cumhuriyeti'nde 3 kadın öldürüldü.

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#RUSYA#Kadın Cinayeti#Şiddet

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