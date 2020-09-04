Nerdun HACIOĞLU
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Rusya zehirleme suçlamasını reddetti
Rusya, Almanya’nın Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin Noviçok aldı kimyasal maddeyle zehirlendiği yönünde Moskova yönetimini suçlayan açıklamasını reddetti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, “Kesin olan Navalni’nin susturulmak istendiğidir. Rusya’nın yanıtlaması gereken ciddi sorular var” sözleri üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. İlgili tarafları kullandıkları sözleri seçerek telaffuz etmeye davet ediyoruz” dedi. Navalni, 22 Ağustos’ta tedavi için Berlin’e götürülmüştü.
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