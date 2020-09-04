MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya zehirleme suçlamasını reddetti
GeriDünya Rusya zehirleme suçlamasını reddetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rusya zehirleme suçlamasını reddetti

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya zehirleme suçlamasını reddetti
Abone Olgoogle-news

Rusya, Almanya’nın Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin Noviçok aldı kimyasal maddeyle zehirlendiği yönünde Moskova yönetimini suçlayan açıklamasını reddetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, “Kesin olan Navalni’nin susturulmak istendiğidir. Rusya’nın yanıtlaması gereken ciddi sorular var” sözleri üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz. İlgili tarafları kullandıkları sözleri seçerek telaffuz etmeye davet ediyoruz” dedi. Navalni, 22 Ağustos’ta tedavi için Berlin’e götürülmüştü.

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle