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Rusya Zaporojye’yi bombaladı: 17 ölü

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#Rusya#Zaporijye#Kerç Boğazı
Rusya Zaporojye’yi bombaladı: 17 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

Kırım’ı Rusya’ya bağlayan Kerç Boğazı Köprüsü’nde önceki gün gerçekleştirilen saldırı sonrası Ukrayna’nın elindeki Zaporojye kent merkezi Rus topçu saldırılarına hedef oldu.

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Önceki gece boyunca süren saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybederken, en az 49 kişi de yaralandı. Kenti atılan top mermileri ve roketler en az 20 özel konut ve en 50 apartmana isabet etti. Saldırı nedeniyle bir apartman tamamen yıkıldı, çevredeki apartmanların bazılarında ağır hasar oluştu, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi. Ukrayna polisi saldırının olduğu bölgeyi kordon altına alırken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük nükleer santraline de ev sahipliği yapan Zaporojye bölgesini Moskova yönetimi ilhak ettiğini açıklamıştı. Nükleer santral Rusya’nın elinde bulunuyor. Ancak şehir merkezi Kiev yönetiminin kontrolünde.

 

PUTİN’DEN KÖPRÜ AÇIKLAMASI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı Köprüsü saldırısını terör eylemi olarak nitelendirdi ve Ukrayna istihbarahatını sorumlu tuttu. Rusya Ulaştırma Bakanlığı da dün Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Kırım ile Rusya anakarası arasındaki yolcu treni seferlerinin gece boyunca sürdüğünü duyurdu. Bombalı saldırı sonrası zarar gören köprüdeki iki bağlantı yolundan biri işliyor.

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#Rusya#Zaporijye#Kerç Boğazı

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