Rusya: Yurtdışında tatil bu yıl riskli

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bu yıl yurtdışında tatil yapmanın çok riskli olduğunu belirterek, “Tatili ülke içinde yapın” tavsiyesinde bulundu. Başbakan’nın ardından Rus Dışişleri Bakanlığı da benzer bildiri yayınlayarak yaz sezonunda sınırların açılmasının zor olacağını belirtti. Mişustin, Koordinasyon Kurulu toplantısında sınırların turizme açılmayacağı sinyalini vererek, “COVID-19 salgınında belirli olumlu sonuçlar elde ettik. Ancak bu virüsün yurtdışından Rusya’ya getirildiğini de unutmamak gerek. Salgınla devam eden mücadele çerçevesinde vatandaşlarımızın ülke dışı gezi turlarından vazgeçmesi yerinde olacaktır. Halkımız pekala tatilini bu yıl Rusya içinde de yapabilir” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı da tavsiye kararını yazılı açıklamayla duyurarak, “Salgın devam ettiği sürece vatandaşlarımıza, gerekçesi ne olursa olsun yurtdışı çıkışı yapmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgının zirve noktasının geçildiğini söyleyerek, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 75’inci yılı nedeniyle geçit törenlerinin 24 Haziran’da yapılacağını açıkladı.