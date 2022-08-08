Rusya, Yeni START anlaşmasının denetiminden çekildi

Haberin Devamı

Rusya, ABD ile imzaladığı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) tüm unsurlarının denetiminden çekildiklerini ABD'ye resmen ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Yeni START anlaşmasının unsurlarının denetiminden çekildiği belirtilerek, "Rusya, ABD'ye diplomatik kanallar üzerinden Yeni START kapsamına giren tüm unsurlarını denetim faaliyetlerinden geçici olarak çektiğini bildirdi" denildi.



ABD'nin uygun koşullar oluşturarak Rusya'yı denetim hakkında mahrum etmek istediği vurgulanan açıklamada, "Washington'un mevcut gerçekleri dikkate almayan, ABD için tek taraflı avantajlar oluşturan koşullar altında teftiş faaliyetlerini dolaylı olarak yeniden başlatmaya yönelik ısrarlı arzusu nedeniyle bu tür eylemlere başvurmak zorunda kaldık. ABD, Rusya'yı ABD topraklarında teftiş yapma hakkından mahrum ediyor" ifadeleri kullanıldı.



ABD teftiş heyetinin Rusya'ya gelişlerinde bir problem olmadığı ancak Rus teftiş heyetinin ABD’ye gidişlerinde sorunlar yaşadığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın son aldığı kararın geçici olduğu vurgusu yapılarak, denetim faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılması durumunda bu kararın geri çekileceği aktarıldı.



ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1991 yılında Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmalarının 1’incisi, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından anlaşmanın 2’ncisi ise 1993’de ABD ve Rusya arasında yeniden imzalanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni START’ın 5 yıl uzatılması yönünde 29 Ocak 2021 yılında kararname imzalamış, ABD ise 5 Ocak 2021 yılında aynı doğrultuda 5 yıllık uzatma kararı almıştı. Yeni START, ABD ve Rusya arasında yürürlükte olan son nükleer anlaşma olma özelliğini taşıyor.