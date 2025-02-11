Rusya vurdu: NATO harekete geçti... Sınırda Putin'i kızdıracak konuşlandırma

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 3. yılına yaklaşırken Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları NATO'nun harekete geçmesine neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapısına ülke genelinde elektrik kesintisine neden olmasının ardından NATO, F-16 ve F-35 savaş uçaklarını Ukrayna sınırına gönderdi.

F-16 ve F-35 savaş uçaklarının Polonya ve Baltık ülkelerine gönderilmesinin ardından Polonya'nın başkenti Varşova'daki Silahlı Kuvvetler Komutanlığı, "Rusya Federasyonu'nun, Ukrayna topraklarını vuran saldırısı nedeniyle Polonya ve müttefik hava kuvvetleri hava sahamızda faaliyet göstermeye başlamıştır" açıklaması yaptı.

Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı, "Mevcut durumu izlemektedir ve kendisine bağlı kuvvetler ve araçlar acil müdahale için tamamen hazır durumdadır" ifadesini açıklamasına ekledi.

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Savaş uçaklarının konuşlandırılmasını yöneten NATO komutanı, "Mevcut tüm güç ve araçlar konuşlandırıldı. Görevli avcı uçakları havalandı" ifadesinde bulundu.

NATO komutanı, savaş uçaklarının konuşlandırılmasının tehdit altındaki bölgelere sınırı olan bölgelerin güvenliğini sağlama amacı taşıdığını söyledi.

Polonya'nın Askeri Radar İzleme Merkezi, "Füze saldırısı nedeniyle Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarında NATO uçaklarının yüksek aktivitesini" bildirdi.

Askeri Radar İzleme Merkezi, "Operasyon bölgesinde bizim F-16 uçaklarımız ve büyük olasılıkla Poznan'ın Krzesiny bölgesinde konuşlu ABD Hava Kuvvetlerine ait F-16 veya Norveç Hava Kuvvetlerine ait F-35 savaş uçakları bulunmaktadır" açıklaması yaptı.

NATO savaş uçaklarının, Ukrayna'nın 831. taktik havacılık tugayına ev sahipliği yapan Poltava bölgesindeki Mirhorod hava üssünün hedeflerinden biri olduğu ifade edildi.

RUSYA VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna askeri-endüstriyel kompleksinde faaliyet gösteren enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

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Rus gazetesi Ria Novosti'de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait uzun menzilli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla bir grup saldırı başlatarak Ukrayna için faaliyet gösteren gaz ve enerji tesislerini vurdu" açıklaması yaptı.

Bakanlık ayrıca, Ukrayna'nın saldırı İHA'larının bulunduğu depoları ve askeri havaalanlarını vurduklarını ifade etti.

"SIĞINAKLARDA KALIN"

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi. Ukrayna medyasında yer alan haberlerde, Poltova, Harkov, Çerkasi ve Herson şehirlerde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

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Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, ülke genelinde acil elektrik kesintileri protokolünü uyguladı.

Galuşçenko, "Düşman geceleyin gaz altyapısına saldırdı. Sabah itibariyle enerji sistemi hedeflerinde kalmaya devam ediyor. Enerji sistemindeki olası arızaları en aza indirmek amacıyla elektrik kesintileri önlemlerini acilen uygulamaya koyduk" dedi.

Galuşçenko ayrıca, hasar tespit çalışmalarının güvenlik durumu izin verdiğinde belirleneceğini belirtti ve "tehlike geçene kadar sığınaklarda kalın" uyarısı yaptı.