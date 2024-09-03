Rusya vurdu: 41 ölü 180'den fazla yaralı

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın füze saldırısı düzenlediği Ukrayna'nın Poltova kentinde 41 kişinin öldüğünü açıkladı.

İlk belirlenen raporları aktaran Zelenski, 2 balistik füzenin eğitim kurumunu ve yakındaki hastaneyi vurduğunu ve 180 kişinin de yaralandığını söyledi.

Zelenski, “Rusya'nın Poltava'ya düzenlediği saldırıya ilişkin ilk raporları aldım. Çok sayıda kişi kurtarıldı ancak 180'den fazla kişi yaralandı. Maalesef çok sayıda kayıp var. Şu an itibariyle 41 kişinin öldüğünü biliyoruz” dedi.

Askeri İletişim Enstitüsü'ne ait bir binanın kısmen tahrip olduğunu sözlerine ekleyen Zelenski, saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Askeri İletişim Enstitüsü'nün bir binasının kısmen tahrip olduğunu da sözlerine ekleyen Zelenskyy, saldırıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

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“Kurtarma operasyonunda, gerekli tüm hizmetler sağlanıyor" diyen Zelenski, “Dünyada gücü olan herkesi bu terörü durdurmaya çağırmaya devam ediyoruz. Ukrayna'nın şu anda hava savunma sistemlerine ve füzelere ihtiyacı var, depoda bekletilenlere değil. Bizi Rus teröründen koruyabilecek uzun menzilli saldırılara şimdi ihtiyaç var, daha sonra değil. Gecikilen her gün maalesef daha fazla can kaybı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.