Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaporijya yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 97 insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.

RUSYA: UKRAYNA'NIN ASKERİ HAVALİMANI ALTYAPISI İLE YAKIT VE ENERJİ TESİSİNİ VURDUK

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri havalimanı altyapısı ve Donbas'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt sağlayan yakıt ve enerji tesisine yönelik havadan, karadan, denizden yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."​​​​​​​

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ZELENSKİ: UKRAYNA TOPRAKLARINDA BUGÜN 695 BİN RUS ASKERİ VAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler hakkında konuştu.

Savaşın sürdüğü bilgisini paylaşan Zelenski, Ukrayna'nın Sumi bölgesi yönünde de yoğun çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Rusların bu bölgedeki cephe hattına düzenlediği saldırılarda ağırlıklı olarak Kuzey Kore üretimi füzeleri kullandığına dikkati çeken Zelenski, "Cephede düzenlenen tüm saldırıların, tüm bombardımanların yüzde 23'ü Sumi yönünde gerçekleşiyor." diye konuştu.

Zelenski, Rus ordusunun bu yönde hafta içinde 200 metre ilerlediğini ama Ukrayna birliklerince daha sonra 200 ila 400 metrelik mesafede geri püskürtüldüğünü aktardı.

Rusların ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki savunma hattını geçmeye çalıştığını ve küçük gruplarla saldırı girişimlerinde bulunmaya devam ettiğini belirten Zelenski, "Ancak şimdiye kadar orada hiçbir başarı elde edemediler." dedi.

Zelenski, Rus ordusunun her gün cephe hattı boyunca yaklaşık 200 saldırı düzenlediğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var." ifadesini kullandı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusların ayrıca Rusya topraklarından 52 bin kişilik orduyla Sumi'ye yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi.

İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile yapılan asker ve sivil cenaze takası hakkında da konuşan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya iade ettiği cenazeler arasında 20 Rus askerin cenazesinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı cenazelerde Rus pasaportları bile var." dedi.

Zelenski, "Kendileri kimi gönderdiklerini kontrol edemiyorlar. Elbette tüm askerlerimizin ve kahramanlarımızın cenazelerini geri getirmek istiyoruz ama kesinlikle sadece sayılar uğruna 'Rusları' (Rus askerlerin cenazeleri) geri getirmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

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Rusya ile müzakerelerin sürmesi ihtimalinin olup olmadığına değinen Zelenski, Rusların amacının, ABD'nin Ukrayna'ya yardımı kesmesi olduğunu savundu.

Rus tarafının şimdilik esir takasını sürdürerek liderler düzeyindeki görüşmeleri yapmamaya çalıştığına vurgu yapan Zelenski, "Birkaç görüşme daha yapılırsa ABD'ye diplomatik sürecin devam ettiğini gösterecekler ve yaptırımlar ertelenecek. Takaslar gerçekleşirken, liderlik düzeyindeki görüşmeler de ertelenecek çünkü onlar için kesinlikle karlı değil." diye konuştu.