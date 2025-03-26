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Rusya ve Ukrayna’dan önemli adım: Karadeniz’de uzlaştılar

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#Beyaz Saray#Ukrayna#ABD
Rusya ve Ukrayna’dan önemli adım: Karadeniz’de uzlaştılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:00

Beyaz Saray, Suudi Arabistan’ın beşkenti Riyad’da ABD heyeti tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek üzere Ukraynalı ve Rus heyetler ile yapılan görüşmelerin ardından açıklama yaptı.

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SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ

Açıklamada, “Rusya ve Ukrayna Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı” ifadeleri kullanılarak, Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanması, askeri güç kullanımının ortadan kaldırılması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesi yönünde mutabakat sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu adım ile Karadeniz’in uluslararası ticaret ve enerji taşımacılığı açısından güvenli bir koridor olarak kalmasının hedeflendiği belirtildi.

Rusya ve Ukrayna’nın enerji altyapılarına yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına yönelik önlemler geliştireceği ifade edilen açıklamada, her iki ülkenin de bu süreçte üçüncü ülkelerin iyi niyetli katkılarını da memnuniyetle karşılayacakları belirtildi.

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DİĞER ÜLKELER KATILACAK

ABD, Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlardan Rusya’nın şikayetçi olduğu gübre ihracatına yönelik yaptırımı hafifletme vaadinde bulundu. Beyaz Saray açıklamasında “ABD, Rusya’nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına, deniz sigortası maliyetlerinin düşürülmesine ve bu tür işlemler için limanlara ve ödeme sistemlerine erişimin geliştirilmesine yardımcı olacaktır” denildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz’de ateşkes konusunda bir araya geleceğini belirterek, “Bu, aslında mutabık oldukları bir konuydu, sonra bozuldu. Ancak bunu çözeceğiz. Ateşkesin izlenmesi için diğer ülkeler de sürece dahil olacak” değerlendirmesini yaptı.

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#Beyaz Saray#Ukrayna#ABD

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