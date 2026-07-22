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Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı saldırılar

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Odessa Liman Saldırısı#Volodimir Zelenski
Rusya ve Ukraynadan karşılıklı saldırılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 11:53

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'ndaki altyapı tesisleri ile Ukrayna ordusuna yük taşıdığı belirtilen iki geminin yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya'nın Stavropol ve Krasnodar bölgelerinde yer alan bazı lojistik merkezlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde hava ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile saldırı İHA'ları kullanarak Ukrayna'daki hedeflere yönelik grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, saldırılar sonucunda Odessa Deniz Ticaret Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanıldığı ifade edilen liman altyapısı ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için ayrılan akaryakıt depolarının vurulduğuna dikkati çekildi.

Odessa'nın 15 ve 53 kilometre güneydoğusunda denizde seyir halindeki bir kuru yük gemisi ile dökme yük gemisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "söz konusu gemilerin Odessa ve Çernomorsk limanlarına Ukrayna ordusu için yük taşıdığı" ifade edildi.

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ODESSA'DA LOJİSTİK MERKEZİ HEDEF ALINDI

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Odessa şehrinde askeri amaçlı yüklerin depolanması için kullanıldığı belirtilen "Novaya Poçta" şirketine ait lojistik merkezin de vurulduğuna işaret edilen açıklamada, Odessa'nın 25 kilometre kuzeybatısındaki Kovalevka yerleşim birimi yakınlarında "Neptün-2" kıyı savunma füze sistemi bataryasının hedef alındığı, iki füze fırlatma aracı ile bir nakliye-yükleme aracının imha edildiği belirtildi.

Rusya ve Ukraynadan karşılıklı saldırılar

UKRAYNA'DAN MİSİLLEME

Öte yandan Zelenski, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Stavropol ve Krasnodar bölgelerindeki bazı lojistik merkezlerini bu gece hedef aldıklarını belirten Zelenski, hedeflerin "Rus ordusuna insansız hava aracı bileşenleri, navigasyon ekipmanı ve teçhizat sağlayan lojistik merkezleri" olduğunu vurguladı. Zelenski, Rusya'daki bir petrol deposuna yönelik de saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırıları düzenleyen Ukrayna birliklerine teşekkür eden Zelenski, "Karadeniz ve Azak Denizi sularında Rus gölge filosuna ait 1 tanker ve 4 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesini kullandı.

Zelenski ayrıca, "Barışa ihtiyaç var ve Ukrayna Rus tarafına tüm tekliflerini sunmuştur. (Rusya'yı) Diplomasi yoluna geçmeye zorlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Odessa Liman Saldırısı#Volodimir Zelenski

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