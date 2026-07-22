Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı saldırılar

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde hava ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ile saldırı İHA'ları kullanarak Ukrayna'daki hedeflere yönelik grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, saldırılar sonucunda Odessa Deniz Ticaret Limanı'nda askeri amaçlı yüklerin boşaltılması ve depolanması için kullanıldığı ifade edilen liman altyapısı ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için ayrılan akaryakıt depolarının vurulduğuna dikkati çekildi.

Odessa'nın 15 ve 53 kilometre güneydoğusunda denizde seyir halindeki bir kuru yük gemisi ile dökme yük gemisinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "söz konusu gemilerin Odessa ve Çernomorsk limanlarına Ukrayna ordusu için yük taşıdığı" ifade edildi.

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ODESSA'DA LOJİSTİK MERKEZİ HEDEF ALINDI

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Odessa şehrinde askeri amaçlı yüklerin depolanması için kullanıldığı belirtilen "Novaya Poçta" şirketine ait lojistik merkezin de vurulduğuna işaret edilen açıklamada, Odessa'nın 25 kilometre kuzeybatısındaki Kovalevka yerleşim birimi yakınlarında "Neptün-2" kıyı savunma füze sistemi bataryasının hedef alındığı, iki füze fırlatma aracı ile bir nakliye-yükleme aracının imha edildiği belirtildi.

UKRAYNA'DAN MİSİLLEME

Öte yandan Zelenski, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Stavropol ve Krasnodar bölgelerindeki bazı lojistik merkezlerini bu gece hedef aldıklarını belirten Zelenski, hedeflerin "Rus ordusuna insansız hava aracı bileşenleri, navigasyon ekipmanı ve teçhizat sağlayan lojistik merkezleri" olduğunu vurguladı. Zelenski, Rusya'daki bir petrol deposuna yönelik de saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırıları düzenleyen Ukrayna birliklerine teşekkür eden Zelenski, "Karadeniz ve Azak Denizi sularında Rus gölge filosuna ait 1 tanker ve 4 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesini kullandı.

Zelenski ayrıca, "Barışa ihtiyaç var ve Ukrayna Rus tarafına tüm tekliflerini sunmuştur. (Rusya'yı) Diplomasi yoluna geçmeye zorlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.