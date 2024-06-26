Rusya ve Ukrayna esir asker değişimi yaptı, 180 asker ülkelerine döndü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, esir değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ev sadece bir kelime değildir. Ev Ukrayna'dır. Bugün 90 insanımız daha Rus esaretinden evlerine döndü. Rus esaretindeki tüm insanlarımızı hatırlıyoruz. Her birinin serbest bırakılması için çalışmaya devam ediyoruz. Düşmanın elinde olabilecek herkes hakkında gerçeği arıyoruz. Değişimlerle ilgilenen ekibimize minnettarım. Bu insanların serbest bırakılmasındaki yardımları için BAE'ye teşekkür ederim. Birlikte en zor sonuçları bile elde edebiliriz” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 90 Rus askerinin Ukrayna bölgelerinden tahliye edildiğini belirterek, “Serbest bırakılan askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı tıbbi tesislerde tedavi ve rehabilitasyon görmek üzere Rus askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledilecek. Serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri, Rus askerlerinin esaretten dönüşünde insani arabuluculuk yapmıştır” ifadelerini kullandı.

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BAE: İKİ ÜLKEYE DE TEŞEKKÜR EDERİZ

BAE Dışişleri Bakanlığı, iki ülkeye de teşekkür ederek söz konusu anlaşmanın BAE ve iki ülke arasındaki dostluğun bir simgesi olduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu yılın başından bu yana türünün beşinci örneği olarak kabul edilen yeni arabuluculuğun başarısı, BAE ile iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerinin ve her iki taraf için de güvenilir bir arabulucu olarak görülmesinin bir somut örneğidir. Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin çabalarının başarıya ulaşmasını sağlayan işbirlikleri için Rusya Federasyonu ve Ukrayna hükümetlerine teşekkür etti” denildi.