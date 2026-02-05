Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta aylar sonra bir ilk: Anlaşma sağlandı! Yüzlerce kişi evlerine dönüyor

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin katılımıyla Abu Dabi’de gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunu açıkladı. Tarafların 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakata vardığını bildiren Witkoff, bunun son 5 aydaki ilk esir takası olduğunu vurguladı.

Witkoff, bu sonucun detaylı ve verimli geçen barış görüşmeleri sayesinde elde edildiğini belirterek, “Yapılması gereken önemli işler olsa da bu tür adımlar, sürdürülebilir diplomatik çabaların somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını ilerlettiğini göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Witkoff, gelecek haftalarda daha fazla ilerleme kaydedilmesini beklediklerini ifade etti. Witkoff ayrıca, görüşmelere ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve anlaşmanın mümkün olmasını sağlayan Trump'a teşekkür etti.