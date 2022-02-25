Rusya ve Ukrayna arasında 'müzakere yeri' anlaşmazlığı

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Zelenski'nin 'Ülkesinin tarafsızlığı konusunda görüşmeye hazır olduğunu' söylemesinin ardından müzakere düzenlemeyi kabul ettiğini duyurdu. Kremlin'nden yapılan açıklamaya göre; Putin, Belarus lideri Lukaşanko'yu arayarak Minsk görüşmelerini organize etmesini istedi. Ancak Kiev Yönetimi, görüşmelerin Minsk yerine Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılmasını isteyince iki ülke arasındaki iletişim koptu. Kremlin açıklamasında, Ukrayna'nın yerleşim bölgelerine füze sistemleri konuşlandırdığı öne sürüldü ve "böylesi hamlelerin çok tehlikeli olacağı" vurgulandı.