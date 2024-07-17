Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, müzakereler sonucunda Ukrayna’da esir tutulan 95 Rus askerinin Moskova'ya verildiği, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 95 esir askerin de Kiev’e teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus askerlerinin esaretten çıkması esnasında Birleşik Arap Emirlikleri insani arabuluculuk sağladı." ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan Rus askeri personelin, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledileceği aktarıldı.