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Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

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#RUSYA#UKRAYNA#Esir Takası
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 16:02

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile Rusya arasında toplam 190 esir askerin değişiminin yapıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, müzakereler sonucunda Ukrayna’da esir tutulan 95 Rus askerinin Moskova'ya verildiği, karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 95 esir askerin de Kiev’e teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus askerlerinin esaretten çıkması esnasında Birleşik Arap Emirlikleri insani arabuluculuk sağladı." ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan Rus askeri personelin, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledileceği aktarıldı.

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#RUSYA#UKRAYNA#Esir Takası

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