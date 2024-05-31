Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapıldı

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BAE Dışişleri Bakanlığı, BAE arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında savaş esiri değişimi yapıldığını, toplamda 150 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise dördü sivil olmak üzere 75 asker, polis ve sınır muhafızın serbest kaldığını açıkladı. BAE Dışişleri Bakanlığı bunun, kendilerinin arabuluculuğunda bu yıl yapılan dördüncü esir değişimi olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı;

“Bakanlık, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Cumhuriyeti hükümetlerine, değişim sürecini başarılı kılmak için işbirlikleri ve BAE arabuluculuğuna verdikleri yanıt nedeniyle takdirlerini ifade etti. Bakanlık ayrıca BAE'nin Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma çabalarını sürdürme konusundaki kararlılığını doğruladı ve diplomasiye, diyaloga, gerilimi düşürmeye ve krizden kaynaklanan insani yansımaları hafifletmeye başvurmanın önemini vurguladı.”