Rusya ve Ukrayna arasında 189 esir takas edildi

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Rusya ve Ukrayna arasında esir takasları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak yaptığı açıklamada, Ukraynalı 95 askerin Rusya’dan geri alındığını duyurdu.

Savaş esirlerinin evlerine dönmesi için 7 gün 24 saat boyunca çalışma yürüttüklerini belirten Yermak, "95 insanımızı evlerine geri getiriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, 'Herkesi geri getirme' görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. 7 gün 24 saat boyunca çalışan Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'na minnettarız" dedi.