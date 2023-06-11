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Rusya ve Ukrayna arasında 189 esir takas edildi

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#Rusya#Ukrayna#Esir Takası
Rusya ve Ukrayna arasında 189 esir takas edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 22:51

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan son esir takasında 189 asker evlerine döndü.

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Rusya ve Ukrayna arasında esir takasları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak yaptığı açıklamada, Ukraynalı 95 askerin Rusya’dan geri alındığını duyurdu.

Savaş esirlerinin evlerine dönmesi için 7 gün 24 saat boyunca çalışma yürüttüklerini belirten Yermak, "95 insanımızı evlerine geri getiriyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, 'Herkesi geri getirme' görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. 7 gün 24 saat boyunca çalışan Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı'na minnettarız" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında 189 esir takas edildi



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda, esir düşen ve ölüm tehlikesi altında olan 94 Rus askeri, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri getirildi. Serbest bırakılanlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.

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#Rusya#Ukrayna#Esir Takası

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