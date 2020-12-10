MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya ve NATO'dan 10 yıl sonra ilk ortak tatbikat
GeriDünya Rusya ve NATO'dan 10 yıl sonra ilk ortak tatbikat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Rusya ve NATO'dan 10 yıl sonra ilk ortak tatbikat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya ve NATO'dan 10 yıl sonra ilk ortak tatbikat
Abone Olgoogle-news

Rusya, NATO ile 10 yıl aradan sonra ilk kez Pakistan'ın Karaçi kenti açıklarında ortak tatbikat yapılacağını duyurdu.

Rusya Güney Askeri Bölgesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rus Donanma gemilerinin 10 yıl aradan sonra ilk kez NATO ülkeleri ile ortak tatbikat yapılacağı belirtildi.

Tatbikatın, Şubat ayında Pakistan’ın Karaçi kenti açıklarında yapılacağı ifade edildi. Tatbikata, Rusya, Pakistan,  ABD, İngiltere, Çin, Japonya, Türkiye, Filipinler, Malezya, Sri Lanka ve Endonezya'dan gemilerin katılacağı belirtildi.

Tatbikatta Rusya’yı bir fırkateyn, bir devriye gemisi, bir kurtarma römorkörü, Deniz Piyadeleri birimi, bir mayın temizleme ekibi ve bir deniz helikopterinin temsil edileceği açıklandı. Öte yandan, NATO ile Rusya, ilk kez 2011 yılında Polonya’da ortak terörle mücadele tatbikatı başlatmıştı.



 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle