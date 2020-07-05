Rusya ve Körfez Libya’nın petrol satışına karşı

Libya'nın güneyinde petrol sahalarının silahlı gruplar tarafından devre dışı bırakılması, bölgede Rusya ve Körfez işbirliğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Korona krizinin ardından üretimi azaltan Rusya ve Körfez ülkeleri, fiyatların düşük olduğu bir dönemde Libya petrolünün piyasalara girerek fiyatları daha da aşağıya çekmesini istemiyor.

İSTEMİYORLAR

Hürriyet’e konuşan Libya Ulusal Petrol Kurumu’ndan bir yetkili, Libya petrolünün uluslararası pazara şu anda girmesinin bazı ülkeler tarafından arzu edilmediğini ifade etti. Libya’nın doğusundaki Sirte petrol havzası Hafter’in kontrolü altındayken, güneyde petrol üretimine hazır petrol sahaları son dönemdeki operasyonlarla durduruldu. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, “Wagner’in paralı askerlerinin bir grup Sudanlı Cancavid milisiyle Şerare Petrol Sahasını ele geçirmesi, yabancı savaşçıların Libya’nın petrolünü ve yeraltı kaynaklarını ele geçirmesinin tehlikeli bir örneğidir” ifadesini kullanmıştı.

PİYASAYI ETKİLER

Hürriyet’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi’nden uluslararası enerji uzmanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “Günde 100-300 bin varil ilave üretim normal zamanda fiyatları etkilemez ve önemsenmeyebilirdi ama bir taraftan gerginlik varken diğer taraftan küçük miktarların artan önemi söz konusu. Pandemi dönemi ile birlikte petrolde ticaret hacminin daralması sonucu arzda küçük değişimler piyasa üzerinde daha büyük etki yapar hale geldi” dedi.

Uluslararası enerji danışmanı Eser Özdil’e göre de korona öncesi günde 100 milyon varili bulan petrol tüketimi döneminde fiyatlara büyük etki etmeyecek 100-300 bin varil gibi üretim seviyeleri şu anda fiyatlara doğrudan etki edebilecek miktarlar haline geldi.

SAYILARLA LİBYA PETROLÜ

- Libya’da petrol üretimi durdurulmadan önce milli gelirin yüzde 70’ini petrol ihracatı oluşturuyordu.

- Sirte ve Bingazi arasındaki ‘Petrol Hilali’ ülkedeki tüm üretimin yüzde 60’ını karşılıyordu.

- Libya’da Kaddafi döneminde günde 1.6 milyon varil petrol üretiliyordu. Şimdi ise neredeyse durmuş durumda.