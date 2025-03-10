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Rusya ve İngiltere arasında 'casus' krizi

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#Rusya#İngiltere#Casusluk
Rusya ve İngiltere arasında casus krizi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 11:02

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), iki İngiliz diplomatı casusluk yaptıkları şüphesiyle sınır dışı etme kararı alındığını bildirdi.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinde istihbarat faaliyetlerinde bulunan çalışanların tespit edildiğini belirtti.

Büyükelçilikteki ikinci katip Alkesh Odedra ve birinci katibin eşi Michael Skinner'ın, Rusya'ya giriş izni alırken kasıtlı yanlış bilgi verdikleri ve böylece Rus yasalarını ihlal ettikleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte söz konusu diplomatların, Rusya'nın güvenliğini tehdit eden yıkıcı istihbarat faaliyetleri yürüttüğüne dair belirtiler tespit edildi. Odedra ve Skinner'ın akreditasyonlarını iptal etme kararı alındı. Diplomatların iki hafta içinde Rusya'yı terk etmeleri gerekiyor."

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#Rusya#İngiltere#Casusluk

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