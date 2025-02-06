Rusya ve İngiltere arasında 'Casus' krizi

Haberin Devamı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl bir İngiliz diplomatın Rusya'dan sınır dışı edilmesine karşılık bir Rus bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Büyükelçisi Andrei Kelin'in ismi açıklanmayan Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etmek üzere üst düzey bir İngiliz yetkili ile bakanlığa görüşmeye çağrıldığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Rusya Büyükelçisi Andrei Kelin'i, Rus diplomatın akreditasyonunun iptal edilmesi için üst düzey bir İngiliz yetkiliyle görüşmeye çağırdık. Bu, Rusya'nın Kasım ayında Moskovada'ki bir İngiliz diplomatın yetkisinin sebepsiz ve temelsiz bir karar ile iptal edilmesine yönelik yanıttır" dedi.

Sözcü, "İngiltere, personelimizin yetki iptali ile korkutulmasına göz yummayacaktır. Bu nedenle harekete geçtik" ifadesinde bulundu.

Haberin Devamı

Sözcü ayrıca, "Rusya tarafından atılacak herhangi bir adım, gerilimi tırmandırma olarak değerlendirelecek ve buna uygun şekilde karşılık verilecektir" uyarısı yaptı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Merkezi, Kasım 2024'te İngiliz Büyükelçiliği'nde çalışan ve Ağustos ayında Rusya'dan sınır dışı edilen istihbarat görevlilerinin yerine atanan İngiliz diplomat Wilkes Pryor'u sınır dışı etme kararı almıştı.

FSB, Pryor'un “Rusya Federasyonu'na girerken kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği için” sınır dışı kararı aldığını ve iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerektiğini açıklamıştı.