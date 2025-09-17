×
Rusya ve Çin anlaştı: Nükleerde dev adım

#Rusya#Çin#Rosatom
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 13:13

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rotasom ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) arasında stratejik ortaklıklar ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin geliştirilmesi konularında mutabakat zaptı imzalandı.

 Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) İnsan Kaynakları Departmanı, Rusya Federasyonu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Rosatom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tatiana Terentieva ve CNNC İnsan Kaynakları Dairesi Başkan Vekili Li Changyu mutabakat zaptına imza attı.

Anlaşma, ortak proje ve girişimlerin hayata geçirilmesinden personelin eğitimi ve geliştirilmesine yönelik insan odaklı bir yaklaşımın geliştirilmesine ve iki ülkenin gençlik ve kadın sanayi toplulukları arasındaki iş birliğinin artırılmasına kadar pek çok konuyu kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tatiana Terentieva, BRICS Nükleer Enerji Platformu kapsamında oluşturulan çok taraflı format dahil olmak üzere, personel alanında CNNC ile her zaman diyaloğa açık olduklarını ve ortaklık geliştirmekle ilgilendiklerini vurgulayarak, "Bugün imzalanan anlaşma ve yol haritasının, aşamaları, hedefleri ve sorumluluk alanlarını net bir şekilde tanımlayacağına ve ortak çalışmalarımızın etkinliğini kesinlikle artıracağına inanıyoruz. Yüksek teknoloji işgücü piyasasının ve personel potansiyelinin geliştirilmesinde ikili iş birliğini güçlendirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

