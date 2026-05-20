Rusya ve Belarus’tan kıyamet tatbikatı

Moskova yönetimi, Avrupa’daki müttefiki Belarus’la ortak yürütülen tatbikatta üç gün boyunca karada, denizde ve havada nükleer gücüyle pazı gösterecek. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre tatbikatta stratejik ve taktik nükleer silahların pratik kul-lanımı denenmiş olacak. Daha önceki benzer tatbikatlarla ilgili açıklamalarda, “Caydırıcı gücümüz test edilecek” denirken mevcut tatbikata ilişkin “Saldırı tehdidi altında nükleer gücünüzü deniyoruz” ifadesine yer verilmesi dikkat çekti.

10 FÜZE BELARUS’TA

Rusya ve Belarus nükleer silahlarının sınanacağı nükleer tatbikatına 64 bin asker, 7800 askeri araç, 200 füze rampası, 140 uçak, 73 savaş gemisi ve 13 denizaltı katılacak. Belarus’un tatbikata nükleer güç olarak katılma nedeni ise Rusya’nın 2023 yılında 10 civarında taktik nükleer başlıklı füzeyi Belarus lideri Aleksander Lukaşenko’ya vermesi. Ukrayna cephesinde istediği ilerlemeyi kaydedemeyen Rus-ya son iki yıldır her fırsatta nükleer silah tehdidini gündeme getiriyor.