Rusya ve Belarus'ta esir tutulan 10 Ukraynalı serbest bırakıldı

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Rusya, Belarus'ta esir tutulan siviller özgürlüğüne kavuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus'ta esir olarak tutulan ve aralarında Kırım Tatar siyasetçi Nariman Djelal ile Ukrayna Rum Katolik Kilisesi'nden 2 rahibin de bulunduğu 10 Ukraynalının serbest bırakıldığını bildirdi.

VATİKAN ARABULUCU OLDU

Zelenskiy sivillerin Vatikan'ın arabuluculuğunda yapılan bir anlaşma ile serbest bırakıldığını aktarırken, “Rus esaretinden 10 insanımızı daha geri getirmeyi başardık. Hepsi serbest bırakıldı ve şimdi Ukrayna'daki evlerine döndüler. Vatikan'ın bu insanları evlerine döndürme çabalarını da not etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Esirlerden bazılarının 2017'den beri hapiste olduğu ve o dönemde Moskova tarafından yönetilen Doğu Ukrayna bölgelerinde tutukladıkları öğrenildi. Sivillerin serbest bırakılmasının Rusya ile yapılan bir takas anlaşmasının parçası olup olmadığına dair bilgi ise paylaşılmadı.