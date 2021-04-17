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Dünya
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Haber Giriş: 17.04.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Rusya ve ABD uzaydan birlikte döndü!

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Son dakika haberler... Rusya ve ABD uzaydan birlikte döndü!

Soyuz MS-17 uzay aracıyla 3 astronot dünyaya döndü. uzayda 6 ay boyunca kalan ve çeşitli deneyler gerçekleştiren ekip inişten sonra oldukça neşeli görünüyordu.

Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 6 ay kalan bir ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu ve iki Rus kozmonotu, Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya indi.

Soyuz MS-17 uzay aracının dünyaya iniş anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlandı.

UUİ'de 6 aydır görev yapan Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov ile NASA astronotu Kate Rubins'i taşıyan uzay aracı, yerel saatle 10.55'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentinden 147 kilometre uzaklıktaki bozkıra başarıyla iniş yaptı.

Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı
Soyuz MS-17 uzaya fırlatıldı

Uzay aracından çıkartılan tüm ekip üyelerine hemen maske takıldığı görülürken, bir Rus kozmonotun "Kurtarma aracına kadar 10 metre yürümek istedim ancak sanki bugüne kadar hiç yürümemiş gibiydim." dediği kaydedildi.

Son dakika haberler... Rusya ve ABD uzaydan birlikte döndü
ROSCOSMOS'TAN yapılan açıklamada da söz konusu uzay ekibinin UUİ'de kaldığı 6 ay boyunca tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji gibi çeşitli alanlarda 44 deney gerçekleştirdiği bildirildi.

UUİ'de halihazırda 2'si Rus, 4'ü ABD'li ve biri Japon olmak üzere 7 kişilik ekip bulunuyor.

UUİ, NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japon Uzay Araştırma Ajansı tarafından ortaklaşa işletiyor.

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