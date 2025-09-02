Rusya ve ABD arasında yeni müzakere planı

Haberin Devamı

Başkanlığın açıklamasında, iki ülkenin müzakereler için görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov pazar günü basına demeç vererek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile üçlü veya ayrı bir ikili görüşme konusunda anlaşmaya varmadığını söylemişti.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyareti esnasında üzerinde anlaşılan konuları geliştirmek için her iki liderin Alaska'da anlaşmaya vardığı bilgisini paylaşan Uşakov, "Witkoff'un beş ziyareti, özellikle de son ziyareti sırasında edinilen her şey, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin temelini oluşturdu. Bunun ardından liderler sonra nasıl hareket edecekleri konusunda anlaştı" ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER LİDERLERLE DE TEMAS VAR

Hem ABD hem Rus tarafının bu anlaşma üzerinde çalıştığını dile getiren Uşakov, her iki tarafın bu çerçevede diğer liderlerle de temaslarda bulunduğunu belirtmişti.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin seviyesini yükseltmeye yönelik henüz somut bir öneri olmadığına dikkati çeken Uşakov, müzakerelerin seviyesini yükseltme fikrinin liderler arasında yapılan bir telefon görüşmesinde müzakere edildiğini, ardından Alaska'daki görüşmede gündeme geldiğini aktarmıştı.

Uşakov, Amerikalıların bu konuyu kendi aralarında görüşeceklerini ve ardından kendilerine bu hususta bazı önerilerde bulunacakları konusunda bilgi verdiklerini ifade etmişti.

Putin ve Trump arasında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeler konusunda henüz bir anlaşma olmadığına dikkati çeken Uşakov, "Şimdilik basında yayınlananlar tam olarak anlaştığımız gibi şeyler değil. Şimdi üçlü bir görüşmeden, Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşmeden bahsediyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Putin ve Trump arasında bu konuda bir anlaşma yok" demişti.