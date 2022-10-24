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Rusya ve ABD arasında kritik temas...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#ABD#Genelkurmay Başkanı
Rusya ve ABD arasında kritik temas...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 20:21

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya’ya karşı provokasyon düzenleyeceği iddialarını ele aldı.

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Rusya, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasını Batılı ülkeler ile görüşmeye devam ediyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde söz konusu iddiayı ele aldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında Ukrayna'nın muhtemel bir kirli bomba kullanmasına ilişkin durum ABD tarafıyla istişare edildi" denildi.

Gerasimov ayrıca, İngiliz mevkidaşı Tony Radakin ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede kirli bomba iddiaları ele alınmıştı.

ZELENSKİY “KİRLİ BOMBA” İDDİALARINA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın kirli bomba iddiasına sert tepki göstermişti. Ukrayna'nın düşük güçlü nükleer bombalar kullanarak Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlayacağına yönelik iddiaya cevap veren Zelenskiy, “Bu savaşta akla gelebilecek tüm pisliklerin kaynağının kim olduğunu biliyorlar. Eğer biri Avrupa'da nükleer silah kullanıyorsa o da tek bir kişidir. Rusya eğer arayıp iddiaya göre Ukrayna'nın hazırlıklar yaptığını söylüyorsa bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır” demişti.

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ŞOYGU, “KİRLİ BOMBA” İDDİALARINI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarına bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti. Şoygu ayrıca, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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#Rusya#ABD#Genelkurmay Başkanı

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