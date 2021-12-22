Rusya ve ABD arasında kritik müzakereler için tarih belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maç sonu duygusal anlar Karaveli gözyaşlarını tutamadı...Maç sonu duygusal anlar! Karaveli gözyaşlarını tutamadı...#Beşiktaş
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi Zamaleke bildirildi....G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi! Zamalek'e bildirildi....#Mostafa Mohamed
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladıAhmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladı!#Beşiktaş
Beşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndüBeşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndü!#Süper Lig
ABDden Putini kızdıracak açıklama Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağıABD'den Putin'i kızdıracak açıklama! 'Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı'#Rusya
Türkiyenin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişmeTürkiye'nin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişme#Pitbull
Turkovacı bekleyenler dikkat Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksinizTurkovac'ı bekleyenler dikkat! Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz#Fahrettin Koca
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Malatyada maç sonu olay Başkan, hakemin üzerine yürüdüMalatya'da maç sonu olay! Başkan, hakemin üzerine yürüdü#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor' #Koronavirüs
Üçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmişÜçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor! Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmiş#Sivas
Faruk Tınaz hayatını kaybettiFaruk Tınaz hayatını kaybetti#Faruk Tınaz
HABERLERDünya Haberleri

Rusya ve ABD arasında kritik müzakereler için tarih belli oldu

#Rusya#ABD#NATO
Rusya ve ABD arasında kritik müzakereler için tarih belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu "güvenlik" anlaşması taslağının taraflarla 2022 başlarında müzakere edilmeye başlanacağını açıkladı. Lavrov, "Rus ve ABD temsilcileri arasında iki taraflı müzakerelerin ilk turunun gelecek yılın başında olması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Müzakereye katılacak isimler belirlendi" dedi.

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Lavrov, geçtiğimiz günlerde ülkesi tarafından ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik anlaşması taslağı hakkında müzakerelere 2022 yılı başlarında başlanacağını duyurdu. Rusya tarafından taslağın hem taraflara hem de kamuoyuna sunulmasından sonra girişimlere başladıklarını ifade eden Lavrov, "Anlaşmanın önerilmesiyle birlikte 20 Aralık'ta Kremlin Dış Politika Başkanı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşme sonucunda ilerideki çalışmaların organizasyon biçimi konusunda anlaşmaya varıldı. Rus ve ABD temsilcileri arasında iki taraflı müzakerelerin ilk turunun gelecek yılın başında olması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Müzakereye katılacak isimler belirlendi. Bu isimler, her iki taraf için de uygundur" dedi.

"STOLTENBERG GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMİYOR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Rusya aleyhine yaptığı açıklamalar ile Rusya'yı ima ederek Washington anlaşmasını kimsenin bozamayacağına dair sözlerine yanıt veren Lavrov, "Stoltenberg, sürekli uygun olmayan açıklamalar yapıyor. Stoltenberg yakında ayrılacak, görev süresi yılın sonunda sona eriyor. NATO üyesi değiliz ve NATO anlaşmasını imzalayan taraf da değiliz. Ancak güvenliğin bölünmezliği ilkesini içeren daha geniş çaplı bir bölgesel Avrupa Atlantik belgesini imzalayan tarafız. Eğer Stoltenberg, NATO üyelerinin yüksek düzeyde onaylanan belgelerde yer alan prensibi çiğnemeye hakkı olduğunu düşünüyorsa, onun gerçekten başka bir işe geçme zamanı geldi. Çünkü Stoltenberg görevlerini yerine getiremiyor" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"NATO'NUN GÜRCİSTAN'I KABULÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZİ İHLAL EDER"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün ülkesinin kırmızı çizgilerini ihlal edeceğini söylemesine paralel olarak Gürcistan için de aynı ifadeleri kullanan Lavrov, "Rusya, bazı NATO stratejistlerinin çizdiği senaryolara göre olayların olumsuz gelişmesini önlemekle içtenlikle ilgilenmektedir. Abhazya ve Güney Osetya yetkilileri ile son yaptığımız görüşmede Gürcistan'ın NATO'ya kabulü ihtimalini görüşmedik. NATO'nun genişlemesi konusundaki tavrımız iyi biliniyor. NATO, Rusya Federasyonu sınırlarına daha da yaklaşmaya devam ederse kırmızı çizgilerimiz aşılmış olur" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#ABD#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA