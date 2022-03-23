Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Rus ordusunun kullandığı tüm araçların üzerinde yazan Z harfi hala tartışılmaya devam ederken, Rusya ise bu harfi propaganda aracı olarak kullanmaya devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından, Rusya’nın Arhangelsk Bölgesi’ndeki Plesetsk Uzay Üssü’nden, Rusya ordusunu için Soyuz 2.1a roketi fırlatıldı. Plesetsk Uzay Üssü’nde roket fırlatılmadan önce ise kısa bir tören düzenlenirken, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in de izlediği fırlatmada, Soyuz 2.1a roketinin üzerine Rus birliklerinin Ukrayna’daki operasyonlar sırasında kullandığı "Z" harfi yazıldı. Böylelikle Rusya, Ukrayna’daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu.



Kuzey Denizi Rotası bölgesindeki deniz gemileri ve keşif uçakları arasında iletişim kurulması maksadıyla gönderilen roketin uzaydaki yörüngesine oturmasının ardından faaliyetine başlayacağı belirtildi. Roscosmos tarafından gönderilen uydu ile Sibirya ve Uzak Doğu arasında da ticari iletişim faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor.