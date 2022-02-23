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Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz

#RUSYA#NASA#Uzay Programı
Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu: NASA ile ilişkilere değer veriyoruz

Rusya Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Genel Müdürü, dün açıklama yaparak ABD uzay ajansı NASA ile profesyonel ilişkilere değer verdiklerini belirtti. 4 ABD’li ve 2 Rus astronot, hali hazırda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) birlikte görev yapıyor.

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Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, devam etmekte olan Ukrayna Krizi sebebiyle tansiyonu yükselen ABD ile Rusya ilişkilerinin, ortak yürütülen uzay çalışmalarına yansımaması için açıklama yaptı.

Rogozin “NASA ile olan profesyonel ilişkilerimize çok değer veriyoruz, ancak bir Rus ve Rusya vatandaşı olarak ABD'nin zaman zaman ülkeme karşı açıkça düşmanca politika izlemesinden kesinlikle memnun değilim” ifadelerini kullandı.

POLİTİK OLARAK EN KARMAŞIK UZAY ARAŞTIRMA PROGRAMI: ISS

ISS’te hali hazırda uzay araştırma görevini yürüten 66’ncı mürettebat arasında; 2 Roscosmos kozmonotu, 4 NASA astronotu ve 1 ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu bulunuyor.

ISS'in işletilmesi ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada'nın uzay ajanslarının ortak çalışmasıyla yapılmaktadır. ISS, şimdiye kadar üstlenilen politik olarak en karmaşık uzay araştırma programı olmuştur.

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KURULUMU HALEN DEVAM EDİYOR

1998'de başlatılan ABD, Rusya, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın katılımcı ülkelerini içeren ISS, şimdiye kadar denenmiş en iddialı uluslararası işbirliklerinden biridir. Bugüne kadar yapılmış en büyük uzay istasyonu olan ISS, yörüngede bileşenlerin eklenmesi devam eden bir istasyondur.

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#RUSYA#NASA#Uzay Programı

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