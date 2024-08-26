Rusya Ukrayna'yı vuruyor: İkinci dalga başladı! 200'den fazla kamikaze İHA ve füze...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı yoğun hava saldırısı devam ediyor. Pazar günü başlayan saldırı Ukrayna'nın çeşitli kentlerini ve enerji alt yapısını hedef almıştı. Pazartesi ise Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı bombardıman devam etti. Ukrayna Devlet Başlanı Volodimir Zelenski, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rusya'nın şu ana kadar 100'den fazla füze ve 100 kadar İran yapımı Shaded kamikaze İHA'ları attığını açıkladı. Bu saldırının ülkesine yapılan en yoğun saldırılardan biri olduğunu açıklayan Zelenski, ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji altyapılarının hedef alındığına ve ülkesinin enerji sisteminde büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.

Zelenki, Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediğini dile getirerek, "Maalesef ölenler var. Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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ZELENSKİ'DEN YARDIM ÇAĞRISI

Balistik füzelerin Kuzey Kore yapımı füzeler olduğunu dile getiren Zelenski, batılı ülkelere Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanmasına yönelik konulan kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu. Bilindiği üzere Ukrayna'ya silah yardımı yapan Batılı ülkeler, bu ülkeye belli bir menzilin üzerindeki füzeleri vermiyordu. Bunun yanında Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya attığı füze ve droneları durdurmak için Batılı ülkelerden yardım da istedi. Zelenski bunun müttefiklerin güvenliği açısından da önemli olduğunu kaydetti. Ayrıca Ukrayna'yı vuran seyir füzelerinin de Tu-95 tipi Rus Hava Kuvvetlerine ait bir uçaktan ateşlendiği belirtildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına sabah saatlerinde düzenlediği büyük saldırıda, komşu ülkenin 12 bölgesindeki elektrik trafo merkezlerini, gaz kompresör istasyonlarını ve uçak depolama alanlarını vurduğunu bildirdi. Bakanlık, "Saldırının hedefleri Kiev, Vinnitsa, Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolaev, Kirovograd ve Odessa bölgelerindeki elektrik trafo merkezleriydi" dedi.

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İKİNCİ DALGA BAŞLADI

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırının Pazartesi öğleden sonra ikinci dalgasını başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, İHA'ların Ukrayna'nın Kiev, Çerkassi, Poltava ve Kirovograd yönünde görüldüğü kaydedildi.

POLONYA'YA TANIMLANAMAYAN BİR CİSİM GİRDİ

Zelenski'nin açıklamalarının ardından Polonya Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanı General Maciej Klisz, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda Polonya hava sahasına "tanımlanamayan bir cismin" giriş yaptığını açıkladı. Cismin en az 3 radar istasyonu tarafından tespit edildiğini belirten Klisz, cisim üzerinde tam kontrollerinin bulunduğunu ve onu vurmaya hazır olduklarını ifade etti.



Klisz, cismin Polonya üzerinde 25 kilometre kadar uçtuktan sonra radarlardan kaybolduğunu belirtti. Cisim için bir arama operasyonu başlattıklarını ifade eden Klisz, bunun bir İHA olabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti. Ayrıca Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava faaliyetlerini artırması sebebiyle ülkenin güneydoğusunda askeri uçak havalandırdığını açıkladı.

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UKRAYNA YAKLAŞAN KIŞ ÖNCESİ KARANLIĞA GÖMÜLMEK Mİ İSTENİYOR?

usya'nın ülkede bulunan hidroelektrik santrallerinin hedef aldığını belirten Ukraynalı milletvekili Lesia Vasylenko, Ukrayna'nın yaklaşan kış öncesi karanlığa gömülmek ve soğukta bırakılmak istendiği belirtti.



Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'nun Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin yaşandığına işaret edilerek, enerji çalışanlarının ülke genelindeki sorunları en kısa sürede çözmeye çalıştığı vurgulanmıştı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Uzmanların belirttiği gibi ise bunun nedeni tüm Ukrayna enerji ağındaki sorunlardan kaynaklanıyor." ifadelerini kullanmıştı. R

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'RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi. Rus ordusunun bugün ülkesine düzenlediği yoğun füze ve İHA saldırısında sivillerin de hedef alındığını kaydeden Kuleba, "Rusya, sivillere karşı korkakça bir savaş yürütmeye devam ediyor, bu da savaş suçu teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.