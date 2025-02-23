Rusya Ukrayna'yı vurdu: Savaşın 3. yıldönümü arifesinde geniş çaplı saldırı

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Rus güçleri, savaşın 3. yıldönümüne az bir süre kala Ukrayna'nın birçok bölgesine füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenledi.

Ukraynalı yetkililer, gece boyunca düzenlenen saldırılar sonucu Kryvyi Rih şehrinde 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak yaptığı açıklamada, Kryvyi Rih kentinin merkezine düzenlenen füze saldırılarında 30 yaşındaki bir kadının da ağır yaralandığını söyledi.

Lysak, altyapı hizmetleri sağlayan bir binanın da hasar gördüğünü belirtti.

ODESSA'DA 3, ZAPORİJYA'DA 1 KİŞİ YARALANDI

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper ise, Odesa bölgesine düzenlenen İHA saldırısında bir evin alev alması sonucu 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov da bölgeye gerçekleştirilen saldırıda 53 yaşındaki bir kadının yaralandığını ve birkaç evin hasar gördüğünü söyledi.

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Başkent Kiev'e yönelik çok dalgalı İHA saldırılarının düzenlendiğini belirten Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıların birkaç konuta ve araca zarar verdiğini, ancak herhangi bir yaralanma vakası yaşanmadığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev ile ülkenin orta ve doğu kesimlerinin gece boyunca yaklaşık 6 saat boyunca hava saldırısı alarmı altında olduğunu açıkladı. Hava Kuvvetleri, gece boyunca 138 İHA'nın imha edildiğini ve Rus güçlerinin ülke genelinde 13 bölgeyi hedef aldığını aktardı.

UKRANYA: ON GİGAVATLIK ÜRETİM KAPASİTESİNİ KAYBETTİK

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıhal, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin YouTube kanalında yayınlanan "Ukrayna. Yıl 2025" forumunda açıklama yaptı.

Rusya'nın saldırısnda Ukrayna'nın on gigavatlık üretim kapasitesini kaybettiğini belirten Şmihal, "On gigavatlık üretim kapasitesini kaybettik ve bunu telafi etmeliyiz" dedi.

Öte yandan Rusya'nın saldırısının ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ordusunun konutlara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini defalarca vurguladı.