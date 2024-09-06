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Rusya, Ukrayna’yı vurdu: 5 yaralı

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 13:55

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi yaralandı, maddi hasar meydana geldi.

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Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarına gece boyunca devam etti. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait 44 insansız hava aracından 27'sinin düşürüldüğü, Rusya’nın ayrıca ülke topraklarına iki füze fırlattığı belirtildi.

Harkov Valiliği tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısı sonucu Liubotyn kasabasındaki binalarda hasar oluştuğu ve 3 kişinin yaraladığı ifade edildi.

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhiy Lysak ise hava kuvvetlerinin bölgede 5 İHA ve 1 füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Düzenlenen saldırılarda 2 kişinin yaralandığını kaydeden Lysak, 12 ev ile elektrik ve gaz boru hatlarında hasar oluştuğunu söyledi.

Lviv bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada da etkisiz hale getirilen insansız hava aracı parçalarının bir sanayi bölgesine düşmesi sonucu 4 kamyonetin alev aldığı ifade edildi. Yangına 32 itfaiyeciden oluşan bir ekibin müdahale ettiği ve saldırıda yaralanan olmadığı bildirdi

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı

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