Rusya Ukrayna'yı tuzağa mı çekiyor? 'Kursk harekatı felaketle sonuçlanabilir'

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Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken çarpışmalar Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yoğunlaştı. Ruslar yavaş bir şekilde bu bölgede ilerleyişini sürdürürken 6 Ağustos'ta Ukrayna'nın beklenmeyen Kursk harekatı başladı. Ukrayna birlikleri Rusya'nın Kursk bölgesinde sınırlardan içeri girerek yaklaşık 1000 kilometre karelik bir alanı ele geçirdiler. Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bölgedeki 3 köprünün de havaya uçurulduğunu açıkladı.



RUSYA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI



Tüm çatışmalar Ukrayna'nın doğusuna ve bir miktar da Zaporijya ve Harkov bölgesine yoğunlaşmışken Ukrayna'nın bu hamlesi Rusya'yı adeta hazırlıksız yakaladı. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa toprakları işgale uğrayan Rusya'nın bu harekat için hazırlıksız olduğu anlaşıldı. Ukrayna'nın bu hamlesi ile Rusya'nın sınır güvenliğine önem vermediği görüldü.

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Ukrayna Rusya içerisinde köprüleri havaya uçurdu.Ukrayna bu harekatıyla Rusya'nın Donbass'daki "durdurulamaz" imajını yıkmış oldu. Aynı zamanda Ukrayna, daha çok yardım göndermesi için Batılı müttefiklerine de bir mesaj vermiş oldu. Bu harekat ile Ukrayna'da askerin moralinin de yükseldiği rapor ediliyor. Bunun yanında El Cezire'ye konuşan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Ihor Romanenko, Kursk harekatının Moskova'nın Sumi kentini işgal planlarını engellediğini ve Kiev yönetiminin ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'a olası bir Rus harekatı için "tampon bölge" oluşturmasına olanak sağladığını söyledi.

RUSLAR UKRAYNALILARI DURDURDU



Ancak Rusya ilk şoku atlattı ve Ukrayna'nın Kursk'taki ilerleyişini büyük ölçüde durdurdu. Ayrıca Kursk'taki birliklerini Herson'dan getirttikleri Karadeniz Deniz Piyadeleri gibi seçkin askerlerle takviye etti. Ayrıca Zaporijya ve Harkov bölgesindeki Rus birlikleri de Kursk'a kaydırıldı. Bunun yanında bölgeye Çeçenlerden oluşan Akhmat güçleri de sevk edildi. Artık askeri uzmanlar, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Santrali ve Kursk şehrini tehdit etmediğine inanıyor

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Kursk'taki Ukraynalı askerler böyle görüntülendi.Kursk'taki savaşın aylarca sürmesi bekleniyor. Fakat Kursk harekatı ile Ukrayna'nın kendini tuzağa çektiğini ve bu harekatın Ukrayna için felaketle sonuçlanabileceğini iddia eden uzmanlar var. Rusya'nın savaşının siyasi etkilerini inceleyen Moskova Devlet Ekonomi Yüksek Okulu'nda siyaset bilimci olarak çalışan Vasily Kashin, NY Times'a verdiği demeçte "Kursk'un işgali, Rusya'nın kaynak avantajına sahip olduğu bir yıpratma savaşını yalnızca genişletti ve uzattı" dedi.Üstelik Ukrayna'nın beklentisinin aksine ani Kursk baskını Rus halkının Kremlin'e olan inancını düşürmedi. Kashin, "Ukrayna, saldırının şokunun Rusların savaşa olan inancını kaybetmesine yol açacağını umuyorsa, o zaman bu gerçekleşmiyor," dedi. Hatta uzmanlara göre bu durum Rusya'daki milliyetçiliği de artırabilir.

Rus Ordusu'nun Ukrayna'nın doğusunda ilerleyişi sürüyor.Askeri uzmanlar aylar sürse de kaynakları daha fazla olan Rusya'nın Ukrayna'yı Kursk'tan atacağına inanıyor. Üstelik bölgenin yapısı ve Ukrayna Ordusu'nun ilerlemesi ile oluşan pozisyona göre Ruslar Ukraynalıları bölgede çember içine alıp çevirebilir. Ayrıca Rusların Ukraynalıları Kursk'tan atsa bile uzmanlar Rus Ordusu'nun sınırın öte tarafına devam edebileceğini göz önünde bulunduruyor.





RUSYA'NIN DONBASS'DAKİ İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR



Rus Ordusu Harkov ve Zaporijya'daki birliklerini Kursk'a kaydırmasına karşın Donbass'daki güçlerine dokunmadı. Ukrayna'nın Kursk hamlesine karşın Rusya'nın Donbass'da ilerleyişi devam ediyor. Dün Ni York kasabasını ele geçirdiğini duyuran Ruslar, bölgenin kilit şehirlerinden Provorsk'a doğru ilerleyişini hızlandırdı. Bunun yanında askeri uzmanlar Harkov ve Zaporijya'dan çekilen Rus güçlerinin Ukrayna'ya bir avantaj sağlamadığını belirtirken "Ukrayna'nın bu bölgelere takviye yapacak yedekleri de yok" diye görüş bildiriyor.