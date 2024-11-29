Rusya Ukrayna’yı karanlığa gömdü

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Ukrayna savaşında yeni seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump dahil Batı’da kimseye taviz verme niyetinde olmadığını gösteren Rusya lideri Vladimir Putin, dün gece Ukrayna’nın 10 bölgesine aynı anda kapsamlı hava saldırısı düzenletti. Gece saldırısının Batı’nın Ukrayna’ya verdiği uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarını vurma iznine misilleme olduğunu belirten Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde Ukrayna’da üst düzey yönetim merkezlerini “Oreşnik” füzeleriyle vurma hazırlıkları yapıldığını söyledi.

100 DRON 90 FÜZE

Ukrayna’ya yönelik kapsamlı hava saldırısı yine ülkenin enerji altyapısını hedef aldı. Rusya, 100 adet insansız hava aracıyla 90 balistik ve seyir füzesi kullandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Putin’in ülkesini yerle bir etmeye kararlı olduğunu dile getirerek, “Putin’in Ukrayna’nın sivil enerji altyapısını hedef tahtası haline getirdiği bir kez daha kanıtlandı. Gece attıkları sayısız füze ve dronla Kiev, Odessa, Harkiv, Suma, Vinitsa, Mikolayev, Lviv, Rovensk, Poltava ve Çenkask illerimizi hedef aldılar. Şu anda birçok şehirde yüz binlerce insanımız karanlık ve soğukla mücadele ediyor. Batılı müttefiklerimizden daha çok ve daha ileri teknoloji hava savunma silahları bekliyoruz” dedi.

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Ukrayna’da halk saldırılar sonrası yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle jeneratörlere başvurdu.

‘YENİ HEDEF ARIYORUZ’

Kazakistan başkenti Astana’da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü liderler zirvesinde konuşan Putin, Ukrayna’ya yapılan gece saldırısının ATACMS füzelerine misilleme olduğunu söyledi. “Rusya’ya yapılan her füze saldırısına misliyle yanıt vereceğiz. Savunma Bakanlığımız Ukrayna’da üst düzey emir komuta merkezlerinden hangisini vuracağımızı hesaplıyor. Gerek duymamız halinde “Oreşnik” füzeleri tekrar devreye girecek” ifadelerini kullanan Putin, yeni füzelerin vurdukları noktada 4 bin derecelik ısı yaratarak yeraltı hedeflerini de imha etme kabiliyeti olduğunu söyledi. Oreşnik füzelerinin seri üretimine başlama emrini verdiğini hatırlatan Putin, “Bu silahtan elimizde hazırda birkaç numune daha var. Tereddüt etmeden kullanmaya hazırız” diye konuştu.