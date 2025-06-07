Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı esir takası iddiaları: İstanbul müzakerelerine ilişkin karşılıklı suçlamalar

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​​​​​​​Medinskiy, Telegram kanalından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 6 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerde Ukrayna ile 6 bin askerin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır yaralı ve hasta askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varıldığına dikkati çeken Medinskiy, Rus tarafının bu anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları başlattığını belirtti.

"UKRAYNA'YA LİSTE VERİLDİ"

Medinskiy, "1212 askerin dondurulan cesetleri, frigorifik araçlarla takas alanına ulaştırıldı. Geriye kalan cesetler de yolda. Bununla birlikte takas sürecini başlatmak için Ukrayna'ya ağır yaralı, hasta ve 25 yaş altında 640 askerden oluşan ilk liste verildi" ifadelerini kullandı.

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Bunun için Rusya Savunma Bakanlığından temas grubunun sınırda bulunduğunu dile getiren Medinskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulünü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi. Ukrayna tarafından grup, takas yerine nedense gelmedi. Belirtikleri sebepler tuhaf. Kiev'i takvime, varılan tüm anlaşmalara sıkı sıkıya uymaya ve değişime derhal başlamaya çağırıyoruz. Anlaştığımız gibi her taraftan 1200 askere eve dönme fırsatı vermek lazım. Ayrıca, 6 bin Ukraynalı askerin dondurulan cesetlerini almaya çağırıyoruz. Yerimizdeyiz ve çalışmaya hazırız."

Rus basınında yer alan haberlerde ise Ukrayna'ya teslim edilecek cesetleri taşıyan frigorifik araçların sınıra yakın Bryansk bölgesinde bulunduğu bildirildi.

İstanbul'da Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy

RUSYA ANLAŞMALARA DAİR ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin de İstanbul'da varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları bugün başlattıklarını belirtti.

Ukrayna tarafının bugün yapılması planlanan değişimi onaylamadığına ve süresiz ertelediğine dikkati çeken Zorin, "İstanbul'da varılan tüm anlaşmaları uygulamaya hazır olduğumuzu teyit ediyorum. Tüm cesetleri teslim etmeye ve esir asker değişimini belirlenen formüle göre gerçekleştirmeye hazırız" açıklamasını yaptı.

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UKRAYNA DA RUSYA'YI SUÇLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus tarafına İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaya göre esir takası ve ölü askerleri iade etme çağrısı yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, savaşı sona erdirme yönünde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde, esirlerin ve ölü askerlerin cesetlerinin değişimi konusunda anlaşmaya varıldığı anımsatıldı.

Rusya'nın, ağır hasta, ağır yaralı ve 2000 yılından sonra doğan esir askerlerin takası ile ölen askerlerin cesetlerinin değişimini "bu günlerden itibaren" başlatma konusunda söz verdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rus tarafına, Ukraynalı tutukluları iade etmemek ve kendi esirlerini Rusya'ya geri götürmemek için yapay engeller ve yanlış açıklamalar yapmama çağrısında bulunuyoruz. Rus tarafı İstanbul'da verilen sözlerden şimdi vazgeçiyorsa, bu bir kez daha Rus müzakere ekibinin seviyesi ve kapasitesi sorusunu gündeme getiriyor. Varılan anlaşmalar, İstanbul'da ve sonraki teknik istişarelerde görüşüldüğü gibi tam olarak uygulanmalıdır."

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'MEDİNSKİY'NİN AÇIKLAMASI GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMÜYOR'

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada da, İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'nin, sağlanan anlaşmalara uyması için Ukrayna'ya yaptığı çağrı değerlendirildi.

İki taraftan yetkililerin geçen hafta boyunca konu üzerinde çalıştığı aktarılan açıklamada, "Rus tarafının bugünkü açıklamaları, ne esir değişimi ne de cesetlerin iadesi konusunda gerçeklerle ve daha önce varılan anlaşmalarla örtüşmemektedir" denilerek, ilgili listelerin Rus tarafına iletildiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'ya yapıcı çalışma yapma çağrısında bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

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"Rus tarafı, kararlaştırılan yaklaşıma uymayan listeleri bize sundu. Ukrayna ilgili yorumları iletti ve şimdilik Rus tarafından bir sonraki adım bekleniyor. Cesetlerin geri gönderilmesi konusunda gerçekten bir anlaşmaya varıldı. Tarih üzerinde ise anlaşmaya varılmadı. Bunun yerine, mutabık kalınan algoritmayı tutarlı bir şekilde uygulamak yerine, Rus tarafı ortak süreç çerçevesinde mutabık kalınmayan tek taraflı eylemlere başvurdu."