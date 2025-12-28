Rusya Ukrayna’yı füze yağmuruna tuttu! Zelenski bugün Trump ile görüşüyor

Haberin Devamı

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, bugün ABD’nin Florida eyaletinde bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump ile barış planını görüşmeye hazırlanırken Rus ordusu yine Ukrayna’ya dron ve füze yağdırdı. Önceki gece düzenlenen saldırılar sonucu başkent Kiev’de 300 bin sivil elektriksiz ve ısıtmasız kaldı.

60 GÜNLÜK ATEŞKES ÖNERİSİ

Amerikan haber sitesi Axios’a göre Zelenski, barış planını Ukrayna halkının referandumuna sunmak için 60 günlük ateşkes öneriyor. Zelenski eğer, ciddi bir toprak tavizi olmazsa halk oylamasına gerek kalmayacağı görüşünü savunuyor. Zelenski, Trump ile 20 maddelik barış planını görüşmek üzere masaya oturmaya hazırlanırken Rus ordusu önceki gece Ukrayna’nın çeşitli yerlerine 500 dron ve 40 füze saldırısı düzenledi.

Dün sabah açıklamalarda bulunan Zelenski, saldırılarla Rusya’nın barış istemediğini ortaya koyduğunu söyledi. Zelenski, ”Rus tarafı uzun uzun tartışmaları devam ettirmekten yana. Somut yanıtlar ise ‘Kinjal’ füzeleri ve ‘Şahid’dronlarıyla veriliyor. Putin’in gerçek yanıtı bu olsa gerek. Rusya’nın savaşı bitirmek istemediği ortada. Ülkemizi yerle bir etmeye devam ederken bu yöntemle geride kalan dünyayı da baskı altında tutma stratejisini devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME FLORIDA’DA OLACAK

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin bugün TSİ 23.00 civarında Florida’nın Palm Beach bölgesindeki Donald Trump’ın golf kulübü ve ikametgâhı Mar-a-Lago’da ABD lideri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Donald Trump’ın öncesinde ise AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi yapması planlanıyor. Rusya, Zelenski’nin dört gün önce duyurduğu 20 maddelik barış planını kabul etmeyeceğini ortaya koymuştu.