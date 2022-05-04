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Rusya Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattığı anları paylaştı

#Rusya#Ukrayna#Seyir Füzesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

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Rusya Ukrayna’yı seyir füzeleri ile vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

FÜZELER DENİZALTIDAN FIRLATILDI

Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri altyapısına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirildiğini belirtilerek, “Karadeniz Filosu’na bağlı denizaltıdan, Ukrayna topraklarında belirlenen kara hedeflerine Karadeniz'den iki Kalibr seyir füzesi fırlattı” denildi. Füzelerin Ukrayna topraklarında hangi noktaları vurduğu ise henüz bilinmiyor.

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#Rusya#Ukrayna#Seyir Füzesi

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