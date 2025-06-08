Rusya, Ukrayna'ya karşı kara harekatı başlattı: Rus ordusu doğudaki kritik bölgeyi ele geçirmek için saldırıya geçti

Haberin Devamı

Bakanlık yetkilileri, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonlar kapsamında Ukrayna için kritik önemdeki Dnipropetrovsk'a doğru ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus birliklerinin üç yıldır devam eden askeri harekât kapsamında ilk kez Ukrayna'nın doğusundaki Dnipropetrovsk bölgesine girdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin batı sınırına ulaşan tank birliklerimiz, Dnipropetrovsk bölgesindeki saldırı operasyonlarını geliştirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

AFP'nin haberine göre, Rus ordusu Donetsk bölgesinin sınırına ulaşarak Dnipropetrovsk'a girdi. Rus taarruzunun tank birlikleri öncülüğünde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Askeri analistler, Dnipropetrovsk'un Ukrayna'nın doğusundaki en kritik bölgelerden biri olduğunu bildirdi. Ukrayna ordusunun bölgedeki en büyük lojistik merkezleri arasında yer alan bölge, Rus ilerlemesini durdurmada önemli rol oynuyor.

Haberin Devamı

YAZ TAARUZU HIZLANABİLİR

ABD merkezli savaş gözlem kuruluşu Institute of Study of War (ISW), Dnipropetrovsk bölgesinin Rusya için hayati önemde bir hedef olduğunu kaydetti. ISW'ye göre, bölgenin Rusya kontrolüne geçmesi durumunda Moskova'nın "yaz taarruzu" hız kazanabilir. ISW'nin 7 Haziran tarihli Ukrayna Savaşı raporunda, Rusya'nın yaz döneminde saldırılarını artırmak için ordunun lojistik hatlarını geliştirdiği ve ön cepheye yeni birlikler sevk ettiğini ifade edildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, İstanbul'da yürütülen barış müzakerelerine rağmen son haftalarda şiddetlendi. Ukrayna, Rusya'nın 40'tan fazla ağır bombardıman uçağını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı istihbarat operasyonuyla Moskova yönetimine ağır darbe indirirken, Kremlin yanıtı füze saldırısıyla verdi.

Haberin Devamı

KARA HAREKATINDAN ÖNCE HAVA SALDIRILARI

Son üç günde Ukrayna'nın büyük şehirlerindeki hava savunma sistemlerini hedef alan Rusya, balistik füzelerle düzenlediği saldırıda Harkiv, Herson, Kiev, Odesa ve Dnipropetrovsk'u vurdu.

The Guardian'ın haberinde, Rusya'nın hava saldırısının geniş çaplı bir taarruzun habercisi olabileceği belirtilmişti. Gazeteye konuşan uzmanlar, Rusya'nın cephane sorunu yaşayan Ukrayna birliklerini Dnipro Nehri'nin batısına itmek için saldırılarını yoğunlaştırabileceğini öngörmüştü.

Rus yetkililer, daha önce Ukrayna'nın doğusu ile batısını birbirinden ayıran Dnipro Nehri'ne kadar olan alanda bir "güvenlik bölgesi" (buffer zone) yaratmak istediklerini dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk'u işgal eden Ukrayna askerlerini püskürtmeyi başaran Rus ordusunun mayıs ayında güvenli bölge için operasyon başlattığını açıklamıştı.

Haberin Devamı

Moskova yönetimi, daha önce ele geçirdiği Ukrayna'nın beş bölgesini ilhak ettiğini duyurmuştu. Öte yandan Rusya, şu ana kadar Dnipropetrovsk bölgesi üzerinde resmi bir hak iddiasında bulunmamıştı.

Ukrayna tarafı henüz iddialara yönelik resmî bir açıklama yapmadı.

MEDVEDEV: 'TAARRUZ BAŞLADI'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından Dnipropetrovsk'taki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın sahada yeni gerçeklerle karşı karşıya kalacağını belirten Medvedev, Rus ordusunun sahadaki askeri durumu değiştirecek bir taarruza başladığının altını çizdi.

Haberin Devamı

Ukrayna'nın müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemediğini savunan Medvedev, şunları kaydetti:

"Onlar (Ukraynalılar), defalarca uyarıldı. Müzakerelerde savaşın gerçeklerini kabul etmek istemeyenler, sahada yeni gerçeklerle karşılaşacak. Silahlı Kuvvetlerimiz, Dnipropetrovsk bölgesinde taarruza başladı."

UKRAYNA, ESİR TAKASI İÇİN GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Ukrayna hükümeti, Rusya ile esir takasının "gelecek hafta" gerçekleşeceğini duyurdu. Bu hafta yapılması planlanan ancak iki birbirini süreci baltalamakla suçlayarak ertelediği esir takasının, tarafların teknik detayları kararlaştırmasıyla kesinleşmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kyrylo Budanov, sosyal medya üzerinden esir takasına ilişkin açıklama yaptı.

Budanov, sürecin teknik detaylarının henüz kararlaştırılmadığını belirterek, "İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları doğrultusunda, esir değişim faaliyetlerinin önümüzdeki hafta başlaması planlanmaktadır" ifadesini kullandı.

İki ülke temsilcileri, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan müzakerelerde yeni bir esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı. Taraflar, aynı görüşmede savaş alanında hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin iadesi için de mutabakata vardıklarını bildirmişti.

Rusya'nın İstanbul müzakerelerini yürüten heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, anlaşma kapsamında 1212 askerin cesedini taşıyan frigorifik (soğutuculu) tırları sınıra gönderdiklerini ancak Ukrayna'nın takası "beklenmedik bir şekilde" erteleyerek cenazeleri teslim almaya gelmediğini söyledi. Basına yansıyan fotoğraflarda naaş dolu tırların sınır yolunda beklediği görüldü.

RUSYA'DAN ESİR TAKASI AÇIKLAMASI

Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için görevlendirdiği heyetin üyelerinden Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, ülkesinin İstanbul'daki görüşmelerde sağlanan anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna'ya 6 bin askerin dondurulan cesetlerini teslim etmeye hazır olduklarını ve takasın yapılacağı noktada bulunduklarını dile getiren Zorin, "Asker cesetlerinin teslim ve esir askerlerin takas edilmesi konusunda sağlanan anlaşmaları uygulamaya hazırız" açıklamasını yaptı.

Zorin, Ukrayna tarafının yapılması planlanan değişimi onaylamadığını hatırlatarak, "Bu çalışmaların haftaya erteleneceğine dair sinyaller var. Ukrayna tarafından bilinen kanal üzerinden cesetlerin teslim edilmesiyle ilgili çalışmaların yapılacağına dair resmi bildirim bekliyoruz" dedi.