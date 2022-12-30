Rusya Ukrayna’ya füze yağdırdı

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Rusya dün gece boyunca Ukrayna’ya onlarca füze fırlattı. Dün sabah erken saatlerde, başkent Kiev, Zitomir ve Odesa dahil olmak üzere birçok şehirde patlama sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestoviç, sabah birkaç dalga halinde 100’den fazla füzenin kullanıldığı ‘büyük bir hava saldırısının’ gerçekleştiğini duyurdu. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihail Podolyak da Rusya’nın son haftaların en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ve 120’den fazla füze fırlattığını duyurdu. Kiev’de 3 kişi yaralandı, Lviv ise büyük ölçüde elektriksiz kaldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, “Kiev’de elektrik kesintileri olabilir. Telefonları ve diğer cihazları şarj edin. Su stoklayın” açıklamasında bulundu.