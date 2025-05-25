Rusya Ukrayna’ya füze ve dron yağdırdı... Esir takasını gölgede bıraktı

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RUSYA ile Ukrayna arasında savaş yüzlerce dron ve füze saldırısıyla yıkım ve can kaybına yol açmaya devam ederken, taraflar arasında 16 Mayıs İstanbul görüşmelerinde kararlaştırılan biner esir takası süreci dün de devam etti. Cuma günü takas edilen 390 savaş esirine dün 307 kişi daha eklenerek, her iki taraf birbirine Belarus cumhuriyeti üzerinde 697 kişiyi teslim etmiş oldu. Böylece planlanan esir takasının tamamlanması için geriye 303 kişinin iade edilmesi kaldı.

KARŞILIKLI PROPAGANDA

İki tarafın da esir takasını propaganda amaçlı kullanması gözden kaçmıyor. Ukrayna’dan teslim alınan Rus askerleri ilk önce kapalı bir mekana alınarak kıyafetleri yenisiyle değiştiriliyor. Ardından birkaç saat devam eden “Neleri söylemeli, nelere değinmemeniz lazım” bilgilendirme toplantıları yapıldıktan sonra kamunun karşısına çıkıyor. Salıverilen Rus esirlerin kameraların karşısında ilk sözleri genelde “Bizi esaretten kurtardığı için başkomutan Vladimir Putin’e minnettarız” oluyor.

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SAVAŞ TIRMANIYOR

Ukrayna tarafı da takası kendi üslubunda propaganda konusu yapıyor. Rusya’nın elinden kurtulan esirler Ukrayna toprağına ayak basar basmaz sarı-mavi bayrağa sarılarak vatanları için mücadeleye devam edeceklerini dile getiriyor. Yakınlarıyla özlem giderdikten sonra cepheye döneceklerini söylüyor. Ukraynalı esirler Rus tarafında işkence gördüklerini de sıkça dile getiriyor. Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’nin İstanbul girişimi sayesinde esir takası başarıyla devam ederken, savaşın kendisi de hız kesmiyor.

EN ŞİDDETLİ MİSİLLEME

Ukrayna ordusunun Rusya’nın başkenti Moskova havalimanlarını hedef aldığını ilan eden Rusya dün gece en şiddetli hava saldırılarından birini düzenledi. Ukrayna başkenti Kiev başta olmak üzere Odessa, Vinitsa, Sumi, Harkiv, Donetsk ve Dnipro bölgelerine saldırıda bulundu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın önceki gece boyunca 14 balistik füze ve 250 saldırı dronu fırlattığını, savunma güçlerinin altı füze ve 245 dronu havada imha ettiğini açıkladı. Ukrayna’da saldırılarda 15 kişi yaralandı.