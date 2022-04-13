Rusya, Ukrayna'nın takas teklifine kapıları kapattı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gündeme dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın Buça ve Mariupol kentleri başta olmak üzere birçok kentteki sivil ölümlerle ilgili ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya’yı soykırım yapmakla suçlamasına itiraz eden Peskov, “Kategorik olarak onlarla aynı fikirde değiliz. Durumu bu şekilde çarpıtmaya kalkışmalarını doğru bulmuyoruz. Rusya’ya yöneltilen bu iddialar kesinlikle kabul edilemez. Bunu daha önce de söylemiştik” dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Ukrayna'da öldürülen sivillerle ilgili yayınladığı raporun sorulmasına da cevap veren Peskov, “Bu konuda bilgim yok” ifadelerini kullandı. Rus müzakere heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy’nin artık daha az medyada görüldüğü ve bunun müzakerelerin durduğu anlamına mı geldiği sorusunu yanıtlayan Peskov, “Bilgi geldikçe açıklamalar yapılıyor ve bazı sonuçların açıklanmamasının nedenleri var. Henüz açıklanacak bir şey yok. Medinskiy müzakere yolunda çok sıkı çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.

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“VİKTOR MEDVEDÇUK, RUS VATANDAŞI DEĞİL”



Ukrayna istihbaratı tarafından yakalanan ve Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi lideri Viktor Medvedçuk için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in takas önerisine kapıları kapayan Peskov, “Kiev'deki çeşitli kişilerin hararetle, şevkle ve memnuniyetle bahsettiği takas konusuna gelince. Viktor Medvedçuk, Rusya vatandaşı değil. Özel askeri operasyonla ilgisi yok. O bir yabancı siyasi figür” ifadelerini kullandı.

Kremlin’in Medvedçuk ile ilgili süreci yakından takip edeceğini belirten Peskov, “Viktor Medvedçuk Ukrayna parlamentosunun bir milletvekili, muhalefet partisine liderlik eden tanınmış bir Ukraynalı politikacı. Savaşa karşıydı her zaman barıştan yanaydı. Donbass’taki çatışmaların büyümesine karşıydı. Bu arada, ifade özgürlüğüne bu kadar önem veren ve bir kişiye siyasi nedenlerle zulmün yapılamayacağından bahseden Avrupalı politikacılara çağrıda bulunuyoruz. Viktor Medvedçuk ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Kiev rejiminin Medvedçuk ile ilgili tavrı aslında Kiev rejiminin gerçekte nasıl olduğunun canlı bir örneği” ifadelerini kullandı.

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EV HAPSİNDEN KAÇMIŞTI

Ukrayna’da hükümet karşıtı Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin lideri olan Medvedçuk, doğudaki Rus ayrılıkçısı Donetsk ve Lugansk yönetimlerine finansal destek sağladığı suçlamasıyla 2021 yılında ev hapsiyle cezalandırılmıştı. Ukrayna işgali başlamadan bir gün önce Zelenski’ye istifa çağrısında bulunan 67 yaşındaki muhalif lider, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası kaçmıştı.